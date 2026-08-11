Horóscopo de hoy martes 11 de agosto de 2026

Aries (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: un proyecto se postergará por asuntos ajenos, pero los superará con carácter.

Amor: aunque se resista, el diálogo será lo que armonice los momentos de la pareja.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: llegarán visitantes con negocios o proyectos nuevos; se interesará con cautela.

Amor: si deja de lado la obstinación, destrabará el camino que profundiza el romance.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: tendrá una reunión en la que habrá un productivo intercambio de opiniones.

Amor: los sentimientos tendrán que ser expresados y la relación comenzará a crecer.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: su entorno comprenderá cuál es su meta y el camino para llegar al éxito.

Amor: tendrá pequeñas atenciones que lograrán obtener una sonrisa de alguien distante.

Leo (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: su liderazgo podría ser desafiado, pero su entorno lo elegirá para seguir adelante.

Amor: un entredicho familiar le fastidiará, pero convencerá a su pareja de hacer un viaje.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: descubrirá que posee una habilidad para negociar que muchos envidiarán.

Amor: si está sin compromiso, alguien se acercará con una intención romántica.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: dejará de lado las metas de los demás y se concentrará en alcanzar el éxito.

Amor: su fuerte encanto será percibido como impactante y alguien del entorno se acercará.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: resolverá situaciones difíciles mientras algunos no ayudan en nada.

Amor: un encuentro fortuito pasará a ser amoroso en el momento menos imaginado.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: una meta dejará de estar a su alcance, pero verá que hay otras.

Amor: surgirá una actitud irritante en la relación y querrá que se aclare de inmediato.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: el cumplimiento de las metas despertará numerosos elogios.

Amor: alguien con quien tuvo una relación efímera se presentará para sanar heridas.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: alguien del entorno cometerá un error que podría poner en riesgo un proyecto.

Amor: un momento de indecisión podría causar un malentendido y posibles discusiones.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: una circunstancia positiva generará otros desafíos y mejores ingresos.

Amor: elegirá no estar en medio de rencillas familiares; querrá estar con una bella persona.

Si usted cumple años hoy es una persona: sentimental y curiosa. Se esfuerza por mantener la calidez mutua.