Vida
Horóscopo de hoy martes 13 de octubre de 2026
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)
Aries (21 marzo a 20 abril)
Trabajo y negocios: se terminarán las postergaciones y llegará el momento de tomar la iniciativa.
Amor: una expareja comenzará a aparecer en su vida social; algo le quiere decir.
Tauro (21 abril a 20 mayo)
Trabajo y negocios: un nuevo proyecto tomará forma, pero habrá algo que no le convencerá.
Amor: el compromiso se hará más sólido en la pareja y permitirá pasar a otra etapa.
Géminis (21 mayo a 20 junio)
Trabajo y negocios: surgirá su habilidad comercial o técnica para resolver problemas.
Amor: la impulsividad en la relación alterará la armonía y creará roces innecesarios.
Cáncer (21 junio a 20 julio)
Trabajo y negocios: el entorno elogiará su talento para crear y hacer avanzar proyectos.
Amor: alguien que muestra un fuerte encanto se acercará y querrá tener un encuentro.
Leo (21 julio a 20 agosto)
Trabajo y negocios: hará bien en ignorar críticas y mantener el rumbo que mejora la actividad.
Amor: conocerá a una persona con la que pasará momentos inolvidables; posible romance.
Virgo (21 agosto a 20 septiembre)
Trabajo y negocios: tomará iniciativas audaces que tomarán por sorpresa al entorno.
Amor: uno de los secretos de la armonía será dedicar más tiempo a la relación y reír.
Libra (21 septiembre a 20 octubre)
Trabajo y negocios: disipará las dudas y el proyecto con problemas comenzará a avanzar.
Amor: su natural encanto captará la atención de alguien atractivo; un romance se avecina.
Escorpio (21 octubre a 20 noviembre)
Trabajo y negocios: problemas de último momento no impedirán que su trabajo avance.
Amor: un fortuito encuentro con una relación de otro tiempo le llenará de alegría.
Sagitario (21 noviembre a 20 diciembre)
Trabajo y negocios: una oportunidad excelente llegará y dejarla pasar no será opción.
Amor: los roces en la pareja se disiparán al planear citas en lugares de ensueño.
Capricornio (21 diciembre a 20 enero)
Trabajo y negocios: alguien resolverá problemas, pero creará otros nuevos; lo arreglará.
Amor: un encuentro reavivará planes que han quedado inconclusos en la pareja.
Acuario (21 enero a 19 febrero)
Trabajo y negocios: aun con más trabajo, los resultados serán positivos y darán que hablar.
Amor: conocerá a alguien con mucha afinidad y descubrirá que es todo lo que desea.
Piscis (20 febrero a 20 marzo)
Trabajo y negocios: alguna crítica sobre su trabajo le dolerá, pero seguirá adelante.
Amor: alguien interesante se acercará atraído por su encanto y un hermoso encuentro se dará.
Si usted cumple años hoy es una persona: dichosa cuando convierte un lugar oscuro en un ambiente iluminado.