Horóscopo de hoy martes 13 de octubre de 2026

Aries (21 marzo a 20 abril)

Trabajo y negocios: se terminarán las postergaciones y llegará el momento de tomar la iniciativa.

Amor: una expareja comenzará a aparecer en su vida social; algo le quiere decir.

Tauro (21 abril a 20 mayo)

Trabajo y negocios: un nuevo proyecto tomará forma, pero habrá algo que no le convencerá.

Amor: el compromiso se hará más sólido en la pareja y permitirá pasar a otra etapa.

Géminis (21 mayo a 20 junio)

Trabajo y negocios: surgirá su habilidad comercial o técnica para resolver problemas.

Amor: la impulsividad en la relación alterará la armonía y creará roces innecesarios.

Cáncer (21 junio a 20 julio)

Trabajo y negocios: el entorno elogiará su talento para crear y hacer avanzar proyectos.

Amor: alguien que muestra un fuerte encanto se acercará y querrá tener un encuentro.

Leo (21 julio a 20 agosto)

Trabajo y negocios: hará bien en ignorar críticas y mantener el rumbo que mejora la actividad.

Amor: conocerá a una persona con la que pasará momentos inolvidables; posible romance.

Virgo (21 agosto a 20 septiembre)

Trabajo y negocios: tomará iniciativas audaces que tomarán por sorpresa al entorno.

Amor: uno de los secretos de la armonía será dedicar más tiempo a la relación y reír.

Libra (21 septiembre a 20 octubre)

Trabajo y negocios: disipará las dudas y el proyecto con problemas comenzará a avanzar.

Amor: su natural encanto captará la atención de alguien atractivo; un romance se avecina.

Escorpio (21 octubre a 20 noviembre)

Trabajo y negocios: problemas de último momento no impedirán que su trabajo avance.

Amor: un fortuito encuentro con una relación de otro tiempo le llenará de alegría.

Sagitario (21 noviembre a 20 diciembre)

Trabajo y negocios: una oportunidad excelente llegará y dejarla pasar no será opción.

Amor: los roces en la pareja se disiparán al planear citas en lugares de ensueño.

Capricornio (21 diciembre a 20 enero)

Trabajo y negocios: alguien resolverá problemas, pero creará otros nuevos; lo arreglará.

Amor: un encuentro reavivará planes que han quedado inconclusos en la pareja.

Acuario (21 enero a 19 febrero)

Trabajo y negocios: aun con más trabajo, los resultados serán positivos y darán que hablar.

Amor: conocerá a alguien con mucha afinidad y descubrirá que es todo lo que desea.

Piscis (20 febrero a 20 marzo)

Trabajo y negocios: alguna crítica sobre su trabajo le dolerá, pero seguirá adelante.

Amor: alguien interesante se acercará atraído por su encanto y un hermoso encuentro se dará.

Si usted cumple años hoy es una persona: dichosa cuando convierte un lugar oscuro en un ambiente iluminado.