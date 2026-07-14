Vida
Horóscopo de hoy martes 14 de julio de 2026
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)
Aries (marzo 21-abril 20)
Trabajo y negocios: el momento económico indica que generar ideas nuevas será lo más apropiado.
Amor: se conducirá con serenidad y las cosas fluirán bien, con mayor calidez y armonía.
Tauro (abril 21-mayo 20)
Trabajo y negocios: habrá cambios drásticos, pero podrá mantener los pies sobre la tierra.
Amor: la necesidad de armonía en la pareja será respetada y permitirá una plena calidez.
Géminis (mayo 21-junio 21)
Trabajo y negocios: tendrá que hacer cambios sobre la marcha y surgirán dificultades.
Amor: no hablar tanto ni intelectualizar demasiado será la clave para iniciar un romance.
Cáncer (junio 22-julio 22)
Trabajo y negocios: con buena intuición detectará errores casi imperceptibles y todo mejorará.
Amor: logrará momentos placenteros en un encuentro que se destacará por lo divertido.
Leo (julio 23-agosto 22)
Trabajo y negocios: superará las malas actitudes y tendrá una charla con quienes ponen trabas.
Amor: con simpatía y buen humor, su fuerte encanto no será ignorado por cierta persona.
Virgo (agosto 23-septiembre 22)
Trabajo y negocios: los resultados comenzarán a ser importantes y llegarán los elogios.
Amor: la obstinación no será la mejor actitud en la pareja, pero se dará cuenta a tiempo.
Libra (septiembre 23-octubre 22)
Trabajo y negocios: surgirán problemas de cierta gravedad, pero los resolverá con habilidad.
Amor: un malentendido no aclarado será la causa de roces y desarmonía en la pareja.
Escorpio (octubre 23-noviembre 21)
Trabajo y negocios: comenzará un curso para adaptarse a tecnologías desafiantes.
Amor: la interferencia de familiares será perjudicial para la pareja y no ayudará a resolver un conflicto.
Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)
Trabajo y negocios: será una oportunidad para deshacerse de lo viejo y dar paso a lo nuevo.
Amor: se presentará una situación en la que será bueno evocar los momentos cálidos de la pareja.
Capricornio (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: fortalecerá las relaciones públicas y los resultados mejorarán.
Amor: dejará de tolerar las situaciones ambiguas y no las permitirá más.
Acuario (enero 21-febrero 19)
Trabajo y negocios: se avecinan cambios y el entorno no estará preparado, pero colaborará.
Amor: mostrará carácter para defender a la pareja de personas entrometidas y se ganará su respeto.
Piscis (febrero 20-marzo 20)
Trabajo y negocios: pondrá su sensibilidad al servicio del desarrollo de un proyecto y alcanzará el éxito.
Amor: no será un buen momento para responder mensajes o llamadas de una expareja.
Si usted cumple años hoy es una persona: persistente y movediza. Ejerce la autoridad, pero a veces exagera.