Vida
Horóscopo de hoy martes 15 de septiembre de 2026
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)
Aries (marzo 21-abril 20)
Trabajo y negocios: se avecina reunión en la que será evidente su talento para liderar proyectos.
Amor: demasiada actitud impulsiva alterará la armonía en la pareja, pero la recuperará.
Tauro (abril 21-mayo 20)
Trabajo y negocios: mostrará habilidad para prevenir riesgos innecesarios y conservar la excelencia.
Amor: su afán por agradar aumentará ante alguien que se maneja con encanto.
Géminis (mayo 21-junio 21)
Trabajo y negocios: iniciativas positivas mostrarán resultados exitosos que renovarán los planes.
Amor: la comunicación será fluida y facilitará resolver las trabas que afectan la calidez.
Cáncer (junio 22-julio 22)
Trabajo y negocios: colegas bien capacitados serán la clave que facilitará la mejora material.
Amor: será buena idea dejar de lado la indiferencia y considerar cada inquietud de su pareja.
Leo (julio 23-agosto 22)
Trabajo y negocios: el éxito atraerá los beneficios, pero también problemas nuevos; se adaptará.
Amor: le reconocerán su esfuerzo para armonizar temas contradictorios en la relación.
Virgo (agosto 23-septiembre 22)
Trabajo y negocios: un tema accesorio se convertirá en una traba que pronto resolverá.
Amor: su carácter reservado pero simpático atraerá a una persona que desea conocer.
Libra (septiembre 23-octubre 22)
Trabajo y negocios: gente influyente evaluará su trabajo y reconocerá su fuerte liderazgo.
Amor: un gesto sutil mostrará su dulce encanto ante cierta persona; momento irresistible.
Escorpio (octubre 23-noviembre 21)
Trabajo y negocios: un cambio tomará por sorpresa al entorno, pero les explicará su valor.
Amor: en un encuentro fortuito descubrirá la intensa afinidad con alguien interesante.
Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)
Trabajo y negocios: compartirá ideas que proponen tomar iniciativas exitosas.
Amor: un emotivo encuentro será el inicio de momentos románticos con una persona.
Capricornio (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: comentarios falaces podrían afectar la calidad de un proyecto.
Amor: en una reunión improvisada, conocerá a una agradable persona y surgirá romance.
Acuario (enero 21-febrero 19)
Trabajo y negocios: estará alerta por posibles extravíos o pérdidas, pero hará bien su tarea.
Amor: no distinguirá los deseos de su pareja de los caprichos, pero decidirá hablarlo.
Piscis (febrero 20-marzo 20)
Trabajo y negocios: comenzará a ver señales de una estabilidad en el trabajo o negocio; todo mejorará.
Amor: disfrutará de momentos inolvidables en la vida íntima con su alma gemela.
Si usted cumple años hoy es una persona: contraria a la sumisión de los otros. Ama la fortaleza de espíritu.