Vida
Horóscopo de hoy martes 17 de noviembre de 2026
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)
Aries (marzo 21-abril 20)
Trabajo y negocios: su habilidad para detectar lo más conveniente logrará que el entorno lo destaque.
Amor: momento para controlar su natural impulsividad o tendrá problemas en la relación.
Tauro (abril 21-mayo 20)
Trabajo y negocios: un proyecto que no reúne demasiadas expectativas será el más exitoso.
Amor: un encuentro amable acabará con la rutina y creará la esperanza de un romance.
Géminis (mayo 21-junio 21)
Trabajo y negocios: sonarán rumores de cambios o reemplazos, pero su trabajo no será tocado.
Amor: un cálido encuentro con cierta persona derivará en vivencias románticas inolvidables.
Cáncer (junio 22-julio 22)
Trabajo y negocios: asuntos pendientes crearán problemas y podrían distraerle de sus objetivos.
Amor: una mentira piadosa podría crecer hasta convertirse en un gesto hostil; atención.
Leo (julio 23-agosto 22)
Trabajo y negocios: un negocio o proyecto comenzará a verse como prometedor por su gran aceptación.
Amor: su natural amabilidad llamará la atención de una bella persona que se acercará.
Virgo (agosto 23-septiembre 22)
Trabajo y negocios: su manera de trabajar será destacada y tomada como modelo a seguir.
Amor: alguien que le atrae se ausentará y, cuando sepa la causa, su deseo aumentará.
Libra (septiembre 23-octubre 22)
Trabajo y negocios: primero ordenará las cosas para cumplir con las tareas encargadas.
Amor: los roces terminarán con paciencia, mucho afecto y disposición para escuchar.
Escorpio (octubre 23-noviembre 21)
Trabajo y negocios: sorprenderá a sus colegas con un proyecto de potencial éxito.
Amor: no será buena idea exigir una respuesta que necesita tiempo y reflexión para darse.
Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)
Trabajo y negocios: un plan fallará, pero revisará el rumbo y hallará las causas.
Amor: una discusión mostrará rasgos que no quisiera ver en su pareja, pero comprenderá.
Capricornio (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: una demora indicará que una tarea no está bien realizada.
Amor: una actitud destemplada creará fastidio en la relación, pero todo se arreglará.
Acuario (enero 21-febrero 19)
Trabajo y negocios: una ayuda financiera concretará un proyecto que generará beneficios.
Amor: una expareja, sin saberlo, le presentará a la persona de quien se enamorará.
Piscis (febrero 20-marzo 20)
Trabajo y negocios: demasiada sensibilidad le impedirá ver las cosas tal como son; cuidado.
Amor: con cálida ternura renovará los momentos del inicio que crearon el romance.
Si usted cumple años hoy es una persona: aventurera e intuitiva. Resalta lo placentero de cada encuentro.