Aries (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: su habilidad para detectar lo más conveniente logrará que el entorno lo destaque.

Amor: momento para controlar su natural impulsividad o tendrá problemas en la relación.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: un proyecto que no reúne demasiadas expectativas será el más exitoso.

Amor: un encuentro amable acabará con la rutina y creará la esperanza de un romance.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: sonarán rumores de cambios o reemplazos, pero su trabajo no será tocado.

Amor: un cálido encuentro con cierta persona derivará en vivencias románticas inolvidables.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: asuntos pendientes crearán problemas y podrían distraerle de sus objetivos.

Amor: una mentira piadosa podría crecer hasta convertirse en un gesto hostil; atención.

Leo (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: un negocio o proyecto comenzará a verse como prometedor por su gran aceptación.

Amor: su natural amabilidad llamará la atención de una bella persona que se acercará.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: su manera de trabajar será destacada y tomada como modelo a seguir.

Amor: alguien que le atrae se ausentará y, cuando sepa la causa, su deseo aumentará.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: primero ordenará las cosas para cumplir con las tareas encargadas.

Amor: los roces terminarán con paciencia, mucho afecto y disposición para escuchar.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: sorprenderá a sus colegas con un proyecto de potencial éxito.

Amor: no será buena idea exigir una respuesta que necesita tiempo y reflexión para darse.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: un plan fallará, pero revisará el rumbo y hallará las causas.

Amor: una discusión mostrará rasgos que no quisiera ver en su pareja, pero comprenderá.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: una demora indicará que una tarea no está bien realizada.

Amor: una actitud destemplada creará fastidio en la relación, pero todo se arreglará.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: una ayuda financiera concretará un proyecto que generará beneficios.

Amor: una expareja, sin saberlo, le presentará a la persona de quien se enamorará.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: demasiada sensibilidad le impedirá ver las cosas tal como son; cuidado.

Amor: con cálida ternura renovará los momentos del inicio que crearon el romance.

Si usted cumple años hoy es una persona: aventurera e intuitiva. Resalta lo placentero de cada encuentro.