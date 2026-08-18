Horóscopo de hoy martes 18 de agosto de 2026

Aries (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: le elogiarán el modo de resolver con celeridad los asuntos más complicados.

Amor: dejará de ordenar o sugerir al otro lo que le conviene hacer y las cosas mejorarán.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: el inicio de una etapa de prosperidad está cerca; posible nuevo comienzo.

Amor: momento para disfrutar. A su pareja le agradará su mundo confortable.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: momento para concentrarse en temas financieros y asuntos comerciales.

Amor: su encanto impactará en alguien introvertido y su simpatía se percibirá irresistible.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: algún trabajo se verá afectado por demoras y trabas, pero las enfrentará.

Amor: nadie puede adivinar lo que pasa en su mundo interior; abrir su corazón le hará bien.

Leo (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: surgirán las soluciones a trámites engorrosos y hacer negocios resultará fácil.

Amor: en la relación siempre llega el momento de hacer cambios. Todo irá mejor si lo habla.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: se abrirá una puerta inesperada que potenciará negocios y proyectos.

Amor: los planes de la pareja se cumplirán paso a paso y con alegría. Inicia etapa feliz.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: no arriesgar lo realizado será una acción inteligente. Surgirá propuesta.

Amor: alguien se acercará a su mundo afectivo y se iniciará una etapa inolvidable.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: una situación difícil no permitirá dudas para actuar con eficacia.

Amor: se reactivará un conflicto que cree resuelto, pero esta vez la experiencia ayudará.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: novedades interesantes respecto de empleos o beneficios.

Amor: se expresará con mayor simpatía ante esa persona que le quita el sueño.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: tendrá habilidad para resolver problemas causados por errores.

Amor: los rasgos que no le gustan del otro serán su espejo; hay cosas para hablar.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: no será buena idea traer los temas preocupantes de la vida familiar al trabajo.

Amor: alguien de su entorno se sentirá atraído y se acercará. La cautela será virtud.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: momento para hacer las compras o iniciativas que mejoran su trabajo.

Amor: algún castillo en el aire le tentará, pero su pareja le bajará los pies hacia la tierra.

Si usted cumple años hoy es una persona: generosa y valiente. Temible al discutir. Sus respuestas son meditadas.