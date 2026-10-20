Horóscopo de hoy martes 20 de octubre de 2026

Aries (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: una situación determinará un nuevo comienzo que superará los problemas.

Amor: se avecina esa cita romántica tan esperada en la que sus expectativas se cumplen.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: empujará lo que está estancado e iniciará avances en proyectos o negocios.

Amor: la estabilidad de la pareja crujirá si planea hacer cambios sin consultar o dialogar.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: ignorará las acciones maliciosas de rivales o colegas y el éxito continuará.

Amor: menos palabras y más iniciativas concretas mejorarán una relación que sufre desgaste.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: se dará una situación favorable que mejorará ingresos y preparará para otra etapa.

Amor: los asuntos domésticos no se descuidarán o la armonía lograda se tambaleará.

Leo (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: un cambio de planes le sorprenderá sin planes, pero se concentrará en evitar gastos.

Amor: alguna actitud impulsiva podría causar heridas en la relación, pero lo reparará.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: alguien compartirá datos clave para decidir negocios o proyectos útiles.

Amor: las habladurías de terceros provocarán roces en la pareja, pero serán superadas.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: avanzará en proyectos o negocios que otros consideran complicados.

Amor: las pequeñas atenciones en la pareja harán milagros para superar momentos difíciles.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: las tareas estarán demoradas por gente poco idónea o novatos.

Amor: una situación concreta indicará lo negativo que es dejar todo librado al azar.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: desechará una propuesta, pero creará un proyecto de la nada.

Amor: la persona que más le interesa se acercará y le invitará a un encuentro.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: no será buena idea mantener un bajo perfil, sino mostrar su éxito.

Amor: su encanto será un tesoro para esa persona que quiere acercarse a charlar.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: una situación complicada podría amenazar sus logros, pero la superará.

Amor: un amable lugar del pasado será el disparador para volver a la calidez del inicio.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: detectará que una actividad no reporta beneficios interesantes y lo arreglará.

Amor: el compromiso en la relación crecerá por la dulce calidez y sugerirá una nueva etapa.

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