Horóscopo de hoy martes 22 de septiembre de 2026

Aries (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: surgirán señales positivas en el trabajo u oportunidades para no dejar pasar.

Amor: la relación pasará por momentos incómodos, pero con optimismo lo resolverá.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: la estabilidad podría estar amenazada si demora o posterga proyectos.

Amor: su encanto será observado por alguien especial e iniciará un acercamiento romántico.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: un proyecto o negocio generará beneficios que sorprenderán a su entorno.

Amor: la relación no dará lugar para divertirse con amigos, pero llegará a un acuerdo.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: una reunión generará contactos e iniciativas que harán crecer su actividad.

Amor: seguirá su intuición en una cita y el momento romántico surgirá con naturalidad.

Leo (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: tomará iniciativas audaces y comenzará a obtener logros inesperados.

Amor: las pequeñas atenciones colmarán de confianza a una persona y conducirán al romance.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: recibirá elogios al organizar un proyecto que otros dejaron de lado.

Amor: la pareja ganará en madurez al resolver duros problemas de convivencia.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: momento para los cambios o reformas que mejoren las áreas de trabajo.

Amor: no será buena idea actuar con desapego porque causará sufrimiento a la relación.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: pondrá manos a la obra en el proyecto que será su mayor desafío.

Amor: se manejará con una actitud indiferente en la relación, pero no será lo que siente.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: el esfuerzo realizado dará sus frutos, pero gradualmente.

Amor: una situación incómoda generará momentos graciosos y los vivirá con humor.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: estará alerta ante un cambio de planes; podría haber descuidos.

Amor: le atraerá cierta persona, pero más allá de su fuerte encanto, tiene algo indefinible.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: su habilidad para obtener resultados positivos en negocios estará activa.

Amor: un momento de distancia en la pareja permitirá expresar una fuerte seducción.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: la situación parecerá empeorar, pero verá que se insinúan resultados positivos.

Amor: un personaje tóxico intentará crear discordia en la pareja, pero no podrá.

Si usted cumple años hoy es una persona: ambiciosa, pero sensible a los adulones. Con sus amigos es buen confidente.