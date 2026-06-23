Horóscopo de hoy martes 23 de junio de 2026

Aries (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: será testigo de una repentina cooperación del entorno y las cosas mejorarán.

Amor: las dudas correrán el riesgo de crecer en la pareja por dar demasiadas explicaciones.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: llegará alguien con información vital para reforzar el proyecto y usted se lo retribuirá.

Amor: el romance comienza a madurar y le predispone a una relación inolvidable.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: se preparará para no dejar nada librado al azar y alcanzará el éxito.

Amor: un encuentro fortuito se convertirá en el anticipo de una relación estable.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: el ambiente de trabajo acusará tensión, pero una iniciativa traerá alivio.

Amor: en la pareja habrá actitudes que necesitarán una explicación y no se harán esperar.

Leo (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: le pedirán trabajos con plazo de entrega y los cumplirá antes de la fecha prevista.

Amor: en un momento dado, será el centro de atención en un divertido encuentro.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: con una idea inteligente, creará excelentes proyectos con menos gastos.

Amor: superará una traba personal y llamará la atención de alguien que cree inaccesible.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: momento propicio para hacer cambios que aumentarán la cooperación.

Amor: no será buena idea mirar hacia otro lado cuando las cosas no parecen estar bien.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: tendrá éxito si no confunde una cosa con otra para alcanzar la verdad.

Amor: en la pareja serán importantes las actitudes que demuestren compromiso y fidelidad.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: hallará el modo de sostener un entorno laboral cooperativo.

Amor: los reproches o las críticas no harán bien a la pareja, pero habrá un acuerdo sensato.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: impedirá cualquier retroceso y emprenderá un nuevo proyecto.

Amor: cierta persona no se dará por aludida ante sus sugerencias, pero redoblará la apuesta.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: delegará tareas de cierta complejidad y se encargará de las más simples.

Amor: disfrutará de un súbito enamoramiento y su mundo se pondrá de cabeza.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: su trabajo bien hecho se convertirá en un éxito y será recompensado.

Amor: tendrá que salir de un sueño y percibir que en la pareja suceden cosas inquietantes.

Si usted cumple años hoy es una persona: ama la armonía familiar y, sobre todo, en la pareja. Le gusta estar bien.