Aries (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: alguien querrá sembrar dudas sobre su idea o proyecto, pero no lo logrará.

Amor: circunstancias propicias para los que desean una pareja; conveniente estar alerta.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: circunstancias inesperadas implicarán cambios, pero les hará frente.

Amor: su intuición le guiará y conocerá a una bella persona que podría ser su alma gemela.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: un proyecto se convertirá en la visión que mejor expresa su dinámica idea.

Amor: momento para tomar la iniciativa en la pareja y organizar una salida inolvidable.

Cáncer (junio 22-julio 23)

Trabajo y negocios: aun con dificultades, remontará la situación y mejorará la ejecución del trabajo.

Amor: un encuentro con cierta persona le llenará de entusiasmo y el romance surgirá.

Leo (julio 24-agosto 23)

Trabajo y negocios: proyectos o negocios nuevos le obligarán a desempolvar ideas dejadas de lado.

Amor: una actitud paciente y de escucha sincera dará confianza a una persona tímida.

Virgo (agosto 24-septiembre 23)

Trabajo y negocios: trabajará de un modo preciso y con rigor, y eso le generará críticas.

Amor: alguien quedará impactado por su fuerte encanto y un encuentro se producirá.

Libra (septiembre 24-octubre 22)

Trabajo y negocios: alguna gente podría dificultar su camino al éxito, pero la evitará.

Amor: con una acertada iniciativa, logrará el acercamiento tan deseado y la pareja crecerá.

Escorpio (octubre 23-noviembre 22)

Trabajo y negocios: momento para dejar de lado la impulsividad y negociar con calma.

Amor: una expareja aparecerá en lugares que no serán coincidencia; algo falta por cerrar.

Sagitario (noviembre 23-diciembre 21)

Trabajo y negocios: no le gustará un proyecto ajeno, pero los resultados convencerán.

Amor: surgirá la necesidad de crear momentos de renovación en un viaje o salida.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: momento para resolver esos problemas que le tienen a maltraer.

Amor: la relación tendrá la oportunidad de dialogar y alcanzar la armonía.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: llega la oportunidad tan esperada que no debe ser pasada por alto.

Amor: en un encuentro ofrecerá pequeñas atenciones a una persona bella y especial.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: aplicará todo su talento y no necesitará pedir ningún favor; el éxito llegará.

Amor: habrá críticas justificadas ante alguna actitud, pero la calidez mutua crecerá.

Si usted cumple años hoy es una persona: segura, pero predispuesta a la timidez cuando su mundo es criticado.