Horóscopo de hoy martes 25 de agosto de 2026

Aries (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: los negocios o proyectos entrarán en una etapa de gran creatividad y se lucirá.

Amor: cree que cierta persona no notará su presencia, pero ya verá que no es así.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: una tarea demorada comenzará a regularizarse y el resultado será óptimo.

Amor: las actitudes obstinadas se convertirán en obstáculo para avanzar en la relación.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: las trabas a su tarea serán resueltas y las cosas comenzarán a mejorar.

Amor: no ayudará en nada exagerar su papel en la relación; le pedirán que se equilibre.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: surgirá una evaluación sorpresiva y el resultado será muy favorable.

Amor: sentirá cierto entusiasmo por el acercamiento de una persona con fuerte encanto.

Leo (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: desarmará trabas e iniciará un proyecto con avance que le conducirá al éxito.

Amor: demostrará interés por el bienestar de la relación tomando iniciativas divertidas.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: los indicadores mostrarán un fuerte progreso en negocios o proyectos.

Amor: la pareja favorecerá el acercamiento de amigos que han tomado distancia.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: un trabajo de precisión bien hecho recibirá fuertes elogios del entorno.

Amor: necesitará tener buen ánimo para resolver un conflicto que cree resuelto.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: el proyecto más ignorado será el apropiado para un negocio.

Amor: tendrá actitudes que llamarán la atención en la pareja y sus motivos sorprenderán.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: verá señales que indicarán que va por el camino hacia el éxito.

Amor: aparecerá alguien del pasado que insiste con temas que ya han quedado en el olvido.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: mostrará al entorno que, si aplica sus ideas, todo resultará bien.

Amor: a pesar de algunas diferencias, la armonía no será afectada y el entusiasmo crecerá.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: momento para probar suerte en una actividad diferente y será positivo.

Amor: la relación pasará por cierto estancamiento, pero tomará iniciativas originales.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: resolverá errores e introducirá novedades y las cosas comenzarán a mejorar.

Amor: dejará atrás relaciones del pasado y hallará a alguien para un romance estable.

Si usted cumple años hoy es una persona: capaz de percibir los sentimientos más sutiles de las personas que le rodean.