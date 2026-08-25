Vida
Horóscopo de hoy martes 25 de agosto de 2026
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)
Aries (marzo 21-abril 20)
Trabajo y negocios: los negocios o proyectos entrarán en una etapa de gran creatividad y se lucirá.
Amor: cree que cierta persona no notará su presencia, pero ya verá que no es así.
Tauro (abril 21-mayo 20)
Trabajo y negocios: una tarea demorada comenzará a regularizarse y el resultado será óptimo.
Amor: las actitudes obstinadas se convertirán en obstáculo para avanzar en la relación.
Géminis (mayo 21-junio 21)
Trabajo y negocios: las trabas a su tarea serán resueltas y las cosas comenzarán a mejorar.
Amor: no ayudará en nada exagerar su papel en la relación; le pedirán que se equilibre.
Cáncer (junio 22-julio 22)
Trabajo y negocios: surgirá una evaluación sorpresiva y el resultado será muy favorable.
Amor: sentirá cierto entusiasmo por el acercamiento de una persona con fuerte encanto.
Leo (julio 23-agosto 22)
Trabajo y negocios: desarmará trabas e iniciará un proyecto con avance que le conducirá al éxito.
Amor: demostrará interés por el bienestar de la relación tomando iniciativas divertidas.
Virgo (agosto 23-septiembre 22)
Trabajo y negocios: los indicadores mostrarán un fuerte progreso en negocios o proyectos.
Amor: la pareja favorecerá el acercamiento de amigos que han tomado distancia.
Libra (septiembre 23-octubre 22)
Trabajo y negocios: un trabajo de precisión bien hecho recibirá fuertes elogios del entorno.
Amor: necesitará tener buen ánimo para resolver un conflicto que cree resuelto.
Escorpio (octubre 23-noviembre 21)
Trabajo y negocios: el proyecto más ignorado será el apropiado para un negocio.
Amor: tendrá actitudes que llamarán la atención en la pareja y sus motivos sorprenderán.
Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)
Trabajo y negocios: verá señales que indicarán que va por el camino hacia el éxito.
Amor: aparecerá alguien del pasado que insiste con temas que ya han quedado en el olvido.
Capricornio (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: mostrará al entorno que, si aplica sus ideas, todo resultará bien.
Amor: a pesar de algunas diferencias, la armonía no será afectada y el entusiasmo crecerá.
Acuario (enero 21-febrero 19)
Trabajo y negocios: momento para probar suerte en una actividad diferente y será positivo.
Amor: la relación pasará por cierto estancamiento, pero tomará iniciativas originales.
Piscis (febrero 20-marzo 20)
Trabajo y negocios: resolverá errores e introducirá novedades y las cosas comenzarán a mejorar.
Amor: dejará atrás relaciones del pasado y hallará a alguien para un romance estable.
Si usted cumple años hoy es una persona: capaz de percibir los sentimientos más sutiles de las personas que le rodean.