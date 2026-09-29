Horóscopo de hoy martes 29 de septiembre de 2026

Aries (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: tomará iniciativas; el éxito no se hará esperar y así surgirán los beneficios.

Amor: un buen gesto será lo que cambie la sintonía y recupere la calidez en la relación.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: con valentía, ignorará críticas y revertirá actitudes de gente que no coopera.

Amor: se dará cuenta de que discutir lleva a la pareja a una dinámica que afecta el romance.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: su creatividad estará enfocada en proyectos que reportan fama y beneficios.

Amor: una amistad, poco a poco, se convertirá en un romance que altera la zona de confort.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: surgirán iniciativas que le tomarán por sorpresa, pero no perderá el rumbo.

Amor: el sabor amargo de una discusión se extenderá, pero alguien amable ayudará.

Leo (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: una propuesta poco estudiada resultará ser una gran idea; se avecina el éxito.

Amor: la mutua calidez será el alma de la relación y disipará dudas y malentendidos.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: elogiarán su habilidad para detectar lo prioritario de lo que no lo es.

Amor: surgirá cierta discordia en la pareja, pero la convertirá en experiencia para madurar.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: momento para activar los proyectos personales y analizar propuestas.

Amor: mostrará una fuerte atracción por una bella persona que ha sanado heridas del pasado.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: dará marcha atrás en el rumbo elegido, pero solo para tomar impulso.

Amor: en la pareja o en una nueva relación se revelará un secreto inesperado.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: el éxito parecerá esquivo, pero con pequeños ajustes todo avanzará.

Amor: momento para resolver esa situación que hace vivir con roces en la pareja.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: decidirá acelerar la actividad y pronto verá excelentes resultados.

Amor: pondrá límites con afecto y las actitudes negativas en la pareja se desactivarán.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: se darán las circunstancias para resolver problemas o subsanar errores.

Amor: tendrá un encuentro diferente a cualquier otro y conocerá a una persona agradable.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: alguien del entorno querrá aprovechar su talento para beneficio propio.

Amor: con mayor calidez en la intimidad, disipará malentendidos y creará armonía.

Si usted cumple años hoy es una persona: orgullosa cuando valoran su alma sensible. Su generosidad no tiene límites.