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Horóscopo de hoy martes 29 de septiembre de 2026
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)
Aries (marzo 21-abril 20)
Trabajo y negocios: tomará iniciativas; el éxito no se hará esperar y así surgirán los beneficios.
Amor: un buen gesto será lo que cambie la sintonía y recupere la calidez en la relación.
Tauro (abril 21-mayo 20)
Trabajo y negocios: con valentía, ignorará críticas y revertirá actitudes de gente que no coopera.
Amor: se dará cuenta de que discutir lleva a la pareja a una dinámica que afecta el romance.
Géminis (mayo 21-junio 21)
Trabajo y negocios: su creatividad estará enfocada en proyectos que reportan fama y beneficios.
Amor: una amistad, poco a poco, se convertirá en un romance que altera la zona de confort.
Cáncer (junio 22-julio 22)
Trabajo y negocios: surgirán iniciativas que le tomarán por sorpresa, pero no perderá el rumbo.
Amor: el sabor amargo de una discusión se extenderá, pero alguien amable ayudará.
Leo (julio 23-agosto 22)
Trabajo y negocios: una propuesta poco estudiada resultará ser una gran idea; se avecina el éxito.
Amor: la mutua calidez será el alma de la relación y disipará dudas y malentendidos.
Virgo (agosto 23-septiembre 22)
Trabajo y negocios: elogiarán su habilidad para detectar lo prioritario de lo que no lo es.
Amor: surgirá cierta discordia en la pareja, pero la convertirá en experiencia para madurar.
Libra (septiembre 23-octubre 22)
Trabajo y negocios: momento para activar los proyectos personales y analizar propuestas.
Amor: mostrará una fuerte atracción por una bella persona que ha sanado heridas del pasado.
Escorpio (octubre 23-noviembre 21)
Trabajo y negocios: dará marcha atrás en el rumbo elegido, pero solo para tomar impulso.
Amor: en la pareja o en una nueva relación se revelará un secreto inesperado.
Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)
Trabajo y negocios: el éxito parecerá esquivo, pero con pequeños ajustes todo avanzará.
Amor: momento para resolver esa situación que hace vivir con roces en la pareja.
Capricornio (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: decidirá acelerar la actividad y pronto verá excelentes resultados.
Amor: pondrá límites con afecto y las actitudes negativas en la pareja se desactivarán.
Acuario (enero 21-febrero 19)
Trabajo y negocios: se darán las circunstancias para resolver problemas o subsanar errores.
Amor: tendrá un encuentro diferente a cualquier otro y conocerá a una persona agradable.
Piscis (febrero 20-marzo 20)
Trabajo y negocios: alguien del entorno querrá aprovechar su talento para beneficio propio.
Amor: con mayor calidez en la intimidad, disipará malentendidos y creará armonía.
Si usted cumple años hoy es una persona: orgullosa cuando valoran su alma sensible. Su generosidad no tiene límites.