Horóscopo de hoy martes 6 de octubre de 2026

Aries (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: superará altibajos con una iniciativa que tomará por sorpresa al entorno.

Amor: expresará una fuerte calidez; se avecina romance o nuevo comienzo en la pareja.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: resolverá trabas que frenan negocios o proyectos y la actividad crecerá.

Amor: hará bien en no precipitarse y favorecer la armonía con gestos plenos de encanto.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: momento para hacer compras o ventas que faciliten el avance de proyectos.

Amor: un encuentro resultará mejor de lo que imagina; conocerá a una bella persona.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: algún error hará que cometa gastos innecesarios, pero subsanará la falla.

Amor: obstinación e indiferencia afectarán la relación, pero no dejará pasar el diálogo.

Leo (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: se encontrará con una situación complicada, pero apelará a un plan audaz.

Amor: la relación se convertirá en su remanso; habrá entendimiento pleno y calidez mutua.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: tomará iniciativas que impulsarán negocios o proyectos nuevos.

Amor: las discusiones quedarán atrás y la relación se disfrutará mucho más y con madurez.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: momento para considerar otro empleo o concretar un negocio nuevo.

Amor: alguien le expresará sentimientos y no lo dejará pasar; posible romance.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: nueva actividad generará beneficios inesperados; todo mejorará.

Amor: expresará toda su calidez a una bella persona que conoce en un amable encuentro.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: un negocio o proyecto inicial tendrá un increíble avance.

Amor: no será buena idea manejarse con sobrentendidos; no ayudará a sostener la armonía.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: una dificultad entorpecerá los trabajos, pero la resolverá.

Amor: momento para coincidir antes que discutir y la relación disfrutará de dulces vivencias.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: logrará un nuevo trabajo o negocio con buena fortuna y mucha astucia.

Amor: la relación superará un mal trance con diálogo fluido, más compromiso y calidez.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: por su habilidad en resolver situaciones difíciles recibirá varios elogios.

Amor: un esperado encuentro creará momentos románticos que resultarán inolvidables.

Si usted cumple años hoy es una persona: divertida hasta con desconocidos. Su placer es encontrarse con amigos