Horóscopo de hoy martes 7 de julio de 2026

Aries (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: un trabajo al que dedica gran esfuerzo tendrá resultados que no le conformarán.

Amor: será importante que la pareja fortalezca la comprensión para evitar enojos.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: dejará de lado la rigidez y aceptará sugerencias; una de ellas le impactará.

Amor: ciertas palabras o gestos harán que vea fantasmas donde no los hay; serenidad.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: momento para realizar las compras postergadas y planificar reformas en el trabajo.

Amor: surgirá un replanteamiento en la pareja; tendrá que escuchar y las cosas mejorarán.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: pedirá con insistencia al entorno que las cosas se hagan con mayor atención.

Amor: recibirá una muestra de afecto en el momento más inesperado y querrá que continúe.

Leo (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: se avecina una mejora de ingresos o de posición y su trabajo crecerá en potencial.

Amor: una persona tímida comenzará a atraerle y descubrirá a alguien de gran corazón.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: las circunstancias indicarán que tendrá que ponerse al frente del trabajo.

Amor: los roces y las discusiones provocarán heridas en la pareja, pero luego podrán sanar mediante el diálogo.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: intentará hacer algo nuevo y se llenará de entusiasmo. Llegarán beneficios.

Amor: una expareja comenzará a acercarse y se pondrá alerta; hay alguna intención.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: no será fácil avanzar con cierto proyecto o trabajo, pero lo logrará.

Amor: le atraerá una persona discreta que se maneja con un halo de misterio.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: se avecinan gastos imprevistos que deberá controlar o se dispararán.

Amor: el encanto de una persona desconocida estimulará su curiosidad para acercarse y conversar.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: resolverá un asunto complicado con habilidad y alcanzará el éxito.

Amor: una bella persona del entorno le verá y le escuchará; quedará impactada.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: llegarán beneficios inesperados que aliviarán un momento difícil.

Amor: momento de confesiones en el entorno; alguien se sentirá atraído por su encanto.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: un momento de buena fortuna permitirá que sus sueños se hagan realidad.

Amor: confiará sus sentimientos a alguien del trabajo y un romance dará comienzo.

Si usted cumple años hoy es una persona: cómoda con los ambientes y grupos donde no se hiere su alta sensibilidad.