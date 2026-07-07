Vida
Horóscopo de hoy martes 7 de julio de 2026
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)
Aries (marzo 21-abril 20)
Trabajo y negocios: un trabajo al que dedica gran esfuerzo tendrá resultados que no le conformarán.
Amor: será importante que la pareja fortalezca la comprensión para evitar enojos.
Tauro (abril 21-mayo 20)
Trabajo y negocios: dejará de lado la rigidez y aceptará sugerencias; una de ellas le impactará.
Amor: ciertas palabras o gestos harán que vea fantasmas donde no los hay; serenidad.
Géminis (mayo 21-junio 21)
Trabajo y negocios: momento para realizar las compras postergadas y planificar reformas en el trabajo.
Amor: surgirá un replanteamiento en la pareja; tendrá que escuchar y las cosas mejorarán.
Cáncer (junio 22-julio 22)
Trabajo y negocios: pedirá con insistencia al entorno que las cosas se hagan con mayor atención.
Amor: recibirá una muestra de afecto en el momento más inesperado y querrá que continúe.
Leo (julio 23-agosto 22)
Trabajo y negocios: se avecina una mejora de ingresos o de posición y su trabajo crecerá en potencial.
Amor: una persona tímida comenzará a atraerle y descubrirá a alguien de gran corazón.
Virgo (agosto 23-septiembre 22)
Trabajo y negocios: las circunstancias indicarán que tendrá que ponerse al frente del trabajo.
Amor: los roces y las discusiones provocarán heridas en la pareja, pero luego podrán sanar mediante el diálogo.
Libra (septiembre 23-octubre 22)
Trabajo y negocios: intentará hacer algo nuevo y se llenará de entusiasmo. Llegarán beneficios.
Amor: una expareja comenzará a acercarse y se pondrá alerta; hay alguna intención.
Escorpio (octubre 23-noviembre 21)
Trabajo y negocios: no será fácil avanzar con cierto proyecto o trabajo, pero lo logrará.
Amor: le atraerá una persona discreta que se maneja con un halo de misterio.
Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)
Trabajo y negocios: se avecinan gastos imprevistos que deberá controlar o se dispararán.
Amor: el encanto de una persona desconocida estimulará su curiosidad para acercarse y conversar.
Capricornio (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: resolverá un asunto complicado con habilidad y alcanzará el éxito.
Amor: una bella persona del entorno le verá y le escuchará; quedará impactada.
Acuario (enero 21-febrero 19)
Trabajo y negocios: llegarán beneficios inesperados que aliviarán un momento difícil.
Amor: momento de confesiones en el entorno; alguien se sentirá atraído por su encanto.
Piscis (febrero 20-marzo 20)
Trabajo y negocios: un momento de buena fortuna permitirá que sus sueños se hagan realidad.
Amor: confiará sus sentimientos a alguien del trabajo y un romance dará comienzo.
Si usted cumple años hoy es una persona: cómoda con los ambientes y grupos donde no se hiere su alta sensibilidad.