Horóscopo de hoy martes 8 de septiembre de 2026

Aries (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: tendrá una intuición sobresaliente para crear o manejar negocios interesantes.

Amor: aunque le cueste, abrirá el corazón y se mostrará tal cual es; estará irresistible.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: mostrará su talento para la creación de proyectos o negocios prósperos.

Amor: la calidez de la pareja estará amenazada por gente entrometida que causa confusión.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: no será momento para arriesgarse con cambios en proyectos nuevos.

Amor: disfrutará de emociones intensas que crearán momentos cálidos en la relación.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: el clima laboral podría enrarecerse si toma iniciativas sin consultar.

Amor: la indiferencia será una mala actitud en la relación de la que hará bien en desprenderse.

Leo (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: surgirán señales de traslados, cambios o mudanzas y noticias alentadoras.

Amor: se cuidará de no idealizar algún aspecto o rasgo de su pareja y la verá tal como es.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: cuando nadie hace nada, tomará iniciativas que mejorarán las cosas.

Amor: un encuentro fortuito derivará en un momento romántico que se sentirá irresistible.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: propicio para las ventas y los acuerdos para generar proyectos o negocios.

Amor: resolverá con carácter un viejo conflicto y la armonía en la pareja se consolidará.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: los escasos resultados no le inquietarán; serán el desafío para superar.

Amor: la relación perderá con la insistencia en negar hechos y responder con enredos.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: momento para dar paso a cambios en la innovación tecnológica.

Amor: con la persona menos imaginada se despertará una afinidad para el romance.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: ciertos errores serán por poca capacitación, pero otros por descuido.

Amor: alguien que se suma al entorno le impactará y pronto deseará un encuentro.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: llegarán propuestas que estimularán su interés, pero les hallará una falla.

Amor: la armonía de la relación estará comprometida por descuidos que puede subsanar.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: tomará iniciativas que causarán revuelo en el entorno, pero serán positivas.

Amor: la calidez de la pareja se verá alterada por familiares que se entrometen demasiado.

Si usted cumple años hoy es una persona: agradable y sincera, no emite juicios hasta no tener la plena certeza.