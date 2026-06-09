Horóscopo de hoy martes 9 de junio de 2026

Aries (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: las cosas que deja de lado se convertirán en una idea y luego en un proyecto.

Amor: si lo desea profundamente, recuperará la cálida magia del romance en sus inicios.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: un proyecto o negocio nuevo le hará obtener éxito y beneficios inesperados.

Amor: tendrá un gran esmero al expresar sentimientos y alguien querrá acercarse.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: será mala idea precipitarse porque podría iniciar una serie de errores.

Amor: los problemas de comunicación provocarán malentendidos que hará bien en aclarar.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: se avecina el momento para administrar la generosidad con rigurosidad.

Amor: se concentrará en la relación para generar los cambios que necesita la pareja.

Leo (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: su habilidad para resolver problemas atraerá la atención del entorno.

Amor: manejará mejor su tiempo y provocará encuentros cálidos y citas románticas.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: tendrá que deshacer cambios que aportan poco y nada al trabajo.

Amor: será buena idea dejar de lado las críticas e intentar una escucha más atenta.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: una de sus mejores ideas no será bien comprendida, pero se hará entender.

Amor: la armonía lograda en la pareja predispone a planear un nuevo horizonte.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: parecerá que no le alcanza el tiempo, pero será cuestión de organizarse.

Amor: actitudes caprichosas podrían opacar la vida cotidiana de la pareja.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: logrará la eficiencia en el trabajo, como tanto le gusta, y será destacado.

Amor: se esforzará por cambiar actitudes en la pareja; será divertido, pero en vano.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: tendrá inspiración para derribar un hábito que produce demoras.

Amor: notará gestos que indican un pedido de más atención en la pareja y se ocupará de ello.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: momento favorable para los cambios de planes y el avance de los negocios.

Amor: querrá una permanente expresión del afecto, pero también será bueno retribuir.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: aprovechará su vocación de servicio al aplicarla en un proyecto excelente.

Amor: su pareja no está para adivinar sus deseos o intenciones; si los expresa, le comprenderá mejor.

Si usted cumple años hoy es una persona capaz de atender varios frentes a la vez y manejarlos con maestría.