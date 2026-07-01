Horóscopo de hoy miércoles 1 de julio de 2026

Aries (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: aun con gente que no le simpatiza, logrará emprender trabajos o proyectos con éxito.

Amor: el diálogo mejorará la relación y su encanto encenderá la íntima calidez.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: surgirá una oportunidad que, aunque se vea efímera, resultará genial y exitosa.

Amor: superará una repentina crisis con pocos gestos y menos palabras, con madurez.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: una propuesta no le convencerá para un nuevo trabajo, pero la examinará.

Amor: participará en un seductor encuentro y alguien especial le causará gran impresión.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: un asunto laboral complicado afectará temas personales, pero pondrá límites.

Amor: una situación romántica hará que la pareja disfrute de vivencias inolvidables.

Leo (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: un negocio o proyecto dará beneficios, pero surgirán obstáculos inesperados.

Amor: criticará como si fuera un defecto de su pareja un rasgo que antes parecía una virtud.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: su talento se destacará en entrevistas laborales o de nuevos negocios.

Amor: surgirá un momento inolvidable en un encuentro con alguien que percibe impactante.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: hará bien en no perder la paciencia ante los errores de los demás.

Amor: su capacidad de persuasión será relevante para convencer a su pareja de iniciar cambios.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: una decisión tomada justo a tiempo le hará ganar prestigio y dinero.

Amor: su fuerte encanto será apreciado por una persona que le colmará de afecto.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: surgirá una propuesta de un nuevo negocio que estimulará su curiosidad.

Amor: la pareja podría sufrir altibajos, pero los superarán en dulces momentos.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: nuevas actividades se sumarán y lograrán acabar con la rutina.

Amor: sentirá entusiasmo por alguien que le acepta tal como es y no hace preguntas incómodas.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: terminará con cierta dispersión y se enfocará en las metas.

Amor: ciertas actitudes sorprenderán y causarán confusión en la pareja, pero todo será aclarado.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: será bien visto dejar de hacer críticas a las iniciativas de los demás y cooperar.

Amor: querrá que la pareja le proteja de la dura realidad, pero las cosas no funcionan así.

Si usted cumple años hoy es una persona dispersa y con tendencia a la diversión. Prefiere las salidas con amigos.