Horóscopo de hoy miércoles 11 de noviembre de 2026

Aries (21 marzo a 20 abril)

Trabajo y negocios: su trabajo bien hecho será destacado en un entorno difícil; llegará un beneficio.

Amor: una posible mudanza o cambio inesperado podría alterar a la pareja, pero lo superará.

Tauro (21 abril a 20 mayo)

Trabajo y negocios: superará los altibajos provocados por otra gente y los halagos llegarán.

Amor: más gestos que palabras serán decisivos para que la pareja crezca en calidez.

Géminis (21 mayo a 20 junio)

Trabajo y negocios: implementará una excelente idea, pero algunos colegas no la entenderán.

Amor: tomará la iniciativa y la indiferencia se disipará, haciendo que la pareja brille.

Cáncer (21 junio a 20 julio)

Trabajo y negocios: insuflará su fuerte energía y llenará de motivación a un entorno apático.

Amor: la privacidad de la relación será la mejor virtud para conservar y defender.

Leo (21 julio a 20 agosto)

Trabajo y negocios: recibirá ideas para proyectos, pero ninguna le conformará, salvo una de ellas.

Amor: con actitudes e iniciativas claras, recuperará la calidez y planeará un horizonte.

Virgo (21 agosto a 20 septiembre)

Trabajo y negocios: ante un trabajo exigente, elegirá el camino más simple y directo.

Amor: tendrá un encuentro con una persona del pasado que ha cambiado y algo comenzará.

Libra (21 septiembre a 20 octubre)

Trabajo y negocios: mejorará tareas de un proyecto intrincado y los elogios llegarán.

Amor: irá a un encuentro con baja expectativa, pero se sorprenderá teniendo dulces momentos.

Escorpio (21 octubre a 20 noviembre)

Trabajo y negocios: tomará iniciativas para evitar los riesgos y recuperar ganancias.

Amor: momento propicio para averiguar las causas de una discusión interminable.

Sagitario (21 noviembre a 20 diciembre)

Trabajo y negocios: generará entusiasmo cuando comparta un nuevo proyecto.

Amor: ejercerá su gran encanto y la persona que parece indiferente se acercará.

Capricornio (21 diciembre a 20 enero)

Trabajo y negocios: se avecinan cambios esperados que impulsarán los negocios.

Amor: alguien insistirá en acercarse, pero no logrará entrar en su corazón.

Acuario (21 enero a 19 febrero)

Trabajo y negocios: uno de sus trabajos será bien valorado y el entorno exigente lo destacará.

Amor: querrá descubrir alguna afinidad con esa persona que ve casi todos los días.

Piscis (20 febrero a 20 marzo)

Trabajo y negocios: superará las trabas creadas por otros y creará negocios o proyectos nuevos.

Amor: la relación parecerá tambalear, pero tomará una iniciativa y la recuperará.

Si cumple años hoy usted es una persona: coherente y segura en el trabajo, pero muy ansiosa en lo sentimental.