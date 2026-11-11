Vida
Horóscopo de hoy miércoles 11 de noviembre de 2026
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)
Aries (21 marzo a 20 abril)
Trabajo y negocios: su trabajo bien hecho será destacado en un entorno difícil; llegará un beneficio.
Amor: una posible mudanza o cambio inesperado podría alterar a la pareja, pero lo superará.
Tauro (21 abril a 20 mayo)
Trabajo y negocios: superará los altibajos provocados por otra gente y los halagos llegarán.
Amor: más gestos que palabras serán decisivos para que la pareja crezca en calidez.
Géminis (21 mayo a 20 junio)
Trabajo y negocios: implementará una excelente idea, pero algunos colegas no la entenderán.
Amor: tomará la iniciativa y la indiferencia se disipará, haciendo que la pareja brille.
Cáncer (21 junio a 20 julio)
Trabajo y negocios: insuflará su fuerte energía y llenará de motivación a un entorno apático.
Amor: la privacidad de la relación será la mejor virtud para conservar y defender.
Leo (21 julio a 20 agosto)
Trabajo y negocios: recibirá ideas para proyectos, pero ninguna le conformará, salvo una de ellas.
Amor: con actitudes e iniciativas claras, recuperará la calidez y planeará un horizonte.
Virgo (21 agosto a 20 septiembre)
Trabajo y negocios: ante un trabajo exigente, elegirá el camino más simple y directo.
Amor: tendrá un encuentro con una persona del pasado que ha cambiado y algo comenzará.
Libra (21 septiembre a 20 octubre)
Trabajo y negocios: mejorará tareas de un proyecto intrincado y los elogios llegarán.
Amor: irá a un encuentro con baja expectativa, pero se sorprenderá teniendo dulces momentos.
Escorpio (21 octubre a 20 noviembre)
Trabajo y negocios: tomará iniciativas para evitar los riesgos y recuperar ganancias.
Amor: momento propicio para averiguar las causas de una discusión interminable.
Sagitario (21 noviembre a 20 diciembre)
Trabajo y negocios: generará entusiasmo cuando comparta un nuevo proyecto.
Amor: ejercerá su gran encanto y la persona que parece indiferente se acercará.
Capricornio (21 diciembre a 20 enero)
Trabajo y negocios: se avecinan cambios esperados que impulsarán los negocios.
Amor: alguien insistirá en acercarse, pero no logrará entrar en su corazón.
Acuario (21 enero a 19 febrero)
Trabajo y negocios: uno de sus trabajos será bien valorado y el entorno exigente lo destacará.
Amor: querrá descubrir alguna afinidad con esa persona que ve casi todos los días.
Piscis (20 febrero a 20 marzo)
Trabajo y negocios: superará las trabas creadas por otros y creará negocios o proyectos nuevos.
Amor: la relación parecerá tambalear, pero tomará una iniciativa y la recuperará.
Si cumple años hoy usted es una persona: coherente y segura en el trabajo, pero muy ansiosa en lo sentimental.