Vida
Horóscopo de hoy miércoles 12 de agosto de 2026
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)
Aries (marzo 21-abril 20)
Trabajo y negocios: ingresará en una nueva etapa; la buena fortuna estará de su lado y habrá logros.
Amor: hallará a la persona que le enamora y comprende como nadie su mundo interior.
Tauro (abril 21-mayo 20)
Trabajo y negocios: responderá con todo su carácter ante una situación difícil y no pedirá ayuda.
Amor: conocerá a alguien que no tiene exigencias ni pedidos insólitos. Momentos felices.
Géminis (mayo 21-junio 21)
Trabajo y negocios: surgirán ideas que debiera considerar porque tendrán la clave del éxito.
Amor: su entorno elogiará su encanto y atraerá la atención de alguien interesante.
Cáncer (junio 22-julio 22)
Trabajo y negocios: su aguda intuición le indicará que algo podría fallar, pero lo hallará a tiempo.
Amor: la relación le dará motivos para disfrutar de la calidez y pensar en un dulce futuro.
Leo (julio 23-agosto 22)
Trabajo y negocios: tendrá habilidad para alejarse de personas que obstaculizan su camino al éxito.
Amor: momento de plenitud en la relación; un encuentro romántico encenderá la calidez.
Virgo (agosto 23-septiembre 22)
Trabajo y negocios: su insistencia favorecerá los proyectos audaces que generarán cambios.
Amor: sus expectativas crecerán cuando empiece a conocer a alguien muy especial.
Libra (septiembre 23-octubre 22)
Trabajo y negocios: una propuesta audaz generará un beneficio fuera de los planes.
Amor: cierta actitud indicará que aún permanece abierta alguna herida que debe cerrarse.
Escorpio (octubre 23-noviembre 21)
Trabajo y negocios: su fuerte carácter alejará a gente que colabora, pero se calmará.
Amor: un intercambio de palabras en la pareja mostrará que quedan temas pendientes.
Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)
Trabajo y negocios: con los datos correctos estará imbatible y el éxito será seguro.
Amor: el buen humor será la clave para generar calidez y armonizar la intimidad.
Capricornio (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: sus metas estarán claras y más cerca, pero algo no funcionará.
Amor: querrá tener sus propios tiempos; no se animará a pedirlo, pero lo intentará.
Acuario (enero 21-febrero 19)
Trabajo y negocios: mientras todos van tras una meta ilusoria, con los datos correctos, ganará.
Amor: su fuerte encanto será observado por una persona muy atractiva y se enamorará.
Piscis (febrero 20-marzo 20)
Trabajo y negocios: querrá dejar de lado lo habitual y rutinario y hacerlo a su modo.
Amor: llega el momento de escuchar a la persona menos imaginada y le inundará el deseo.
Si usted cumple años hoy es una persona: conforme con su mundo tranquilo y apacible. Ama las reuniones familiares.