Horóscopo de hoy miércoles 12 de agosto de 2026

Aries (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: ingresará en una nueva etapa; la buena fortuna estará de su lado y habrá logros.

Amor: hallará a la persona que le enamora y comprende como nadie su mundo interior.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: responderá con todo su carácter ante una situación difícil y no pedirá ayuda.

Amor: conocerá a alguien que no tiene exigencias ni pedidos insólitos. Momentos felices.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: surgirán ideas que debiera considerar porque tendrán la clave del éxito.

Amor: su entorno elogiará su encanto y atraerá la atención de alguien interesante.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: su aguda intuición le indicará que algo podría fallar, pero lo hallará a tiempo.

Amor: la relación le dará motivos para disfrutar de la calidez y pensar en un dulce futuro.

Leo (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: tendrá habilidad para alejarse de personas que obstaculizan su camino al éxito.

Amor: momento de plenitud en la relación; un encuentro romántico encenderá la calidez.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: su insistencia favorecerá los proyectos audaces que generarán cambios.

Amor: sus expectativas crecerán cuando empiece a conocer a alguien muy especial.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: una propuesta audaz generará un beneficio fuera de los planes.

Amor: cierta actitud indicará que aún permanece abierta alguna herida que debe cerrarse.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: su fuerte carácter alejará a gente que colabora, pero se calmará.

Amor: un intercambio de palabras en la pareja mostrará que quedan temas pendientes.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: con los datos correctos estará imbatible y el éxito será seguro.

Amor: el buen humor será la clave para generar calidez y armonizar la intimidad.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: sus metas estarán claras y más cerca, pero algo no funcionará.

Amor: querrá tener sus propios tiempos; no se animará a pedirlo, pero lo intentará.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: mientras todos van tras una meta ilusoria, con los datos correctos, ganará.

Amor: su fuerte encanto será observado por una persona muy atractiva y se enamorará.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: querrá dejar de lado lo habitual y rutinario y hacerlo a su modo.

Amor: llega el momento de escuchar a la persona menos imaginada y le inundará el deseo.

Si usted cumple años hoy es una persona: conforme con su mundo tranquilo y apacible. Ama las reuniones familiares.