Aries (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: le llegarán propuestas alternativas, pero no querrá cambiar la suya.

Amor: causará buena impresión en la persona que le interesa y un encuentro se producirá.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: superará un desafío creativo y elaborará un proyecto que será su orgullo.

Amor: una tarea en común afianzará la relación y permitirá que la armonía crezca en calidez.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: resolverá una situación difícil con un plan con el que casi rompe las reglas.

Amor: descubrirá en cierta persona a su alma gemela y querrá concretar un encuentro.

Cáncer (junio 22-julio 23)

Trabajo y negocios: una exigencia desafiará su capacidad, pero una tarea exitosa le destacará.

Amor: en la relación se espera que se ocupe de muchas cosas, pero pondrá límites.

Leo (julio 24-agosto 23)

Trabajo y negocios: una tecnología novedosa resolverá asuntos complicados e iniciará muchos logros.

Amor: llegará a un encuentro en el que su encanto será percibido por alguien interesante.

Virgo (agosto 24-septiembre 23)

Trabajo y negocios: tomará iniciativas para ordenar su entorno y terminar con los descuidos.

Amor: querrá aclarar cada uno de los malentendidos que se producen en la relación.

Libra (septiembre 24-octubre 22)

Trabajo y negocios: una actividad nueva desafiará su creatividad y logrará lo imposible.

Amor: una persona que le atrae se integrará a su entorno y se avecina un cálido romance.

Escorpio (octubre 23-noviembre 22)

Trabajo y negocios: datos nuevos modificarán un proyecto, pero será positivo.

Amor: su encanto no pasará inadvertido y cierta persona querrá un encuentro.

Sagitario (noviembre 23-diciembre 21)

Trabajo y negocios: un negocio amenaza con estancarse, pero lo remontará.

Amor: se producirán desencuentros y altibajos, pero arreglará las cosas dialogando.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: momento favorable para resolver asuntos pendientes y arrancar bien.

Amor: en un encuentro, alguien no pasará por alto su encanto y un romance surgirá.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: malos resultados de otras áreas no detendrán su camino al éxito.

Amor: una sugerencia amable en la relación mejorará las cosas y creará mayor armonía.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: evitará el riesgo de pérdidas si se anima a considerar opciones más audaces.

Amor: su agradable encanto impactará en alguien que trabaja día a día a su lado.

Si usted cumple años hoy es una persona: meticulosa y provista de buen razonamiento. Brilla en las reuniones.