Vida
Horóscopo de hoy miércoles 19 de agosto de 2026
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)
Aries (marzo 21-abril 20)
Trabajo y negocios: resolverá las cosas más complicadas de un modo simple que asombrará.
Amor: una definición apresurada caerá mal en la pareja, pero será paciente y convencerá.
Tauro (abril 21-mayo 20)
Trabajo y negocios: sus iniciativas positivas transmitirán seguridad y confianza al entorno.
Amor: sin temor ni dudas, resolverá un tema que le desvela y respirará con alivio.
Géminis (mayo 21-junio 21)
Trabajo y negocios: las ideas de otra gente no servirán y aplicará las propias con gran éxito.
Amor: dejará de lado las críticas; entonces le responderán con afecto y todo mejorará.
Cáncer (junio 22-julio 22)
Trabajo y negocios: las rutinas diarias le agobiarán, pero recuperará el deseo de nuevos desafíos.
Amor: su fuerte encanto impactará en el entorno y estará irresistible en todo lugar.
Leo (julio 23-agosto 22)
Trabajo y negocios: circunstancias fortuitas se conjugarán para que su proyecto avance.
Amor: alguna palabra dicha bajo impulsos generará discordia y afectará la armonía.
Virgo (agosto 23-septiembre 22)
Trabajo y negocios: una de sus iniciativas asombrará al entorno y traerá beneficios.
Amor: hará bien en abandonar las críticas o causará desánimo en la vida de pareja.
Libra (septiembre 23-octubre 22)
Trabajo y negocios: iniciará el negocio tan soñado y lo hará con gente de confianza.
Amor: habrá momentos en los que la pareja se quedará sin palabras; será hora de improvisar.
Escorpio (octubre 23-noviembre 21)
Trabajo y negocios: llegará el momento que inicia los cambios planeados hace tiempo.
Amor: conocerá a alguien que reúne todos esos rasgos que uno ama en una persona.
Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)
Trabajo y negocios: una iniciativa audaz podría complicar un excelente proyecto.
Amor: en la relación surgirá la calidez tan esperada en los momentos románticos.
Capricornio (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: la rutina no dará respuestas eficaces y la creatividad será necesaria.
Amor: un encuentro le gustará porque la persona se muestra con gran sinceridad.
Acuario (enero 21-febrero 19)
Trabajo y negocios: una habilidad se convertirá en alternativa que refuerza el empleo actual.
Amor: un gesto romántico le hará sentir el entusiasmo del primer día y será inolvidable.
Piscis (febrero 20-marzo 20)
Trabajo y negocios: la gente influyente le hará saber que está conforme con su desempeño.
Amor: la buena comunicación en la pareja comenzará a mejorar los momentos íntimos.
Si usted cumple años hoy es una persona: serena, pero a veces exagera con su fértil imaginación e intuición.