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Horóscopo de hoy miércoles 21 de octubre de 2026
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)
Aries (marzo 21-abril 20)
Trabajo y negocios: se decidirá por el proyecto menos requerido y será el que construya su éxito.
Amor: trabas emocionales podrían complicar la armonía, pero se ocupará y las superará.
Tauro (abril 21-mayo 20)
Trabajo y negocios: tendrá la intuición para elegir a las personas que ayudarán con los trabajos.
Amor: idealizará un rasgo de su pareja y eso no hará bien a la armonía lograda.
Géminis (mayo 21-junio 21)
Trabajo y negocios: uno de sus proyectos será cuestionado por mala intención o envidia.
Amor: momento para expresar esos sentimientos profundos que aumentan la calidez.
Cáncer (junio 22-julio 22)
Trabajo y negocios: postergará una medida y le criticarán, pero las razones serán brillantes.
Amor: un nuevo romance surgirá en el horizonte, pero provocará inquietud en el entorno.
Leo (julio 23-agosto 22)
Trabajo y negocios: su punto de vista será el opuesto en cuanto a iniciar o no un proyecto o negocio.
Amor: propicio ignorar habladurías de terceros; la pareja muestra cada día mayor solidez.
Virgo (agosto 23-septiembre 22)
Trabajo y negocios: surgirá un imprevisto que causará demoras, pero todo será subsanado.
Amor: un malentendido creará una situación confusa, pero las explicaciones convencerán.
Libra (septiembre 23-octubre 22)
Trabajo y negocios: su habilidad para persuadir será muy requerida en esta etapa.
Amor: recibirá el mensaje para concretar el encuentro más ansiado; posible romance.
Escorpio (octubre 23-noviembre 21)
Trabajo y negocios: sentirá que las reuniones con otras áreas aportan casi nada.
Amor: descubrirá lo hermoso que resulta hacer alguna actividad junto a su pareja.
Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)
Trabajo y negocios: estará en medio de fuertes cambios, pero alcanzará las metas.
Amor: en la pareja, le harán ver que comete errores; será inteligente aceptarlo y cambiar.
Capricornio (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: una circunstancia provocará cambios drásticos, pero lo arreglará.
Amor: una relación del pasado causará inquietud y malentendidos en la pareja.
Acuario (enero 21-febrero 19)
Trabajo y negocios: llegará alguien con otro método para los trabajos, pero no incidirá.
Amor: las ideas fijas o sobrentendidas serán motivo para comenzar con las discusiones.
Piscis (febrero 20-marzo 20)
Trabajo y negocios: momento favorable para iniciar reparaciones o compras de equipamiento nuevo.
Amor: ganará respeto en la pareja al sostener sus puntos de vista con carácter.
Si usted cumple años hoy es una persona: pulcra y precisa. Su idea de las cosas bien hechas le aleja de otras personas.