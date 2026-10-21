Horóscopo de hoy miércoles 21 de octubre de 2026

Aries (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: se decidirá por el proyecto menos requerido y será el que construya su éxito.

Amor: trabas emocionales podrían complicar la armonía, pero se ocupará y las superará.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: tendrá la intuición para elegir a las personas que ayudarán con los trabajos.

Amor: idealizará un rasgo de su pareja y eso no hará bien a la armonía lograda.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: uno de sus proyectos será cuestionado por mala intención o envidia.

Amor: momento para expresar esos sentimientos profundos que aumentan la calidez.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: postergará una medida y le criticarán, pero las razones serán brillantes.

Amor: un nuevo romance surgirá en el horizonte, pero provocará inquietud en el entorno.

Leo (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: su punto de vista será el opuesto en cuanto a iniciar o no un proyecto o negocio.

Amor: propicio ignorar habladurías de terceros; la pareja muestra cada día mayor solidez.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: surgirá un imprevisto que causará demoras, pero todo será subsanado.

Amor: un malentendido creará una situación confusa, pero las explicaciones convencerán.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: su habilidad para persuadir será muy requerida en esta etapa.

Amor: recibirá el mensaje para concretar el encuentro más ansiado; posible romance.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: sentirá que las reuniones con otras áreas aportan casi nada.

Amor: descubrirá lo hermoso que resulta hacer alguna actividad junto a su pareja.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: estará en medio de fuertes cambios, pero alcanzará las metas.

Amor: en la pareja, le harán ver que comete errores; será inteligente aceptarlo y cambiar.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: una circunstancia provocará cambios drásticos, pero lo arreglará.

Amor: una relación del pasado causará inquietud y malentendidos en la pareja.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: llegará alguien con otro método para los trabajos, pero no incidirá.

Amor: las ideas fijas o sobrentendidas serán motivo para comenzar con las discusiones.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: momento favorable para iniciar reparaciones o compras de equipamiento nuevo.

Amor: ganará respeto en la pareja al sostener sus puntos de vista con carácter.

Si usted cumple años hoy es una persona: pulcra y precisa. Su idea de las cosas bien hechas le aleja de otras personas.