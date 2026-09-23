Horóscopo de hoy miércoles 23 de septiembre de 2026

Aries (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: tendrá buen ojo para detectar negocios o proyectos con el mayor potencial.

Amor: recibirá críticas por sus actitudes indiferentes o impulsivas, pero las revertirá.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: el entorno laboral estará expectante; se avecinan cambios de raíz.

Amor: la comunicación será fluida y mejorará el ánimo en la relación; dulce armonía.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: con aguda intuición se multiplicarán sus iniciativas y alcanzará metas.

Amor: creerá que en la relación no valoran sus atenciones, pero será una confusión.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: tendrá iniciativas que tomarán por sorpresa a los demás y todo mejorará.

Amor: su encanto se percibirá irresistible y disipará las dudas de cierta persona.

Leo (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: momento propicio para iniciar una actividad independiente y será con éxito.

Amor: momentos de calidez podrían ser opacados por una discusión que iniciará de la nada.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: llegará una propuesta laboral que reúne las mejores condiciones.

Amor: descubrirá afinidades que surgen con cierta persona y facilitan el romance.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: su capacidad para acercar posiciones en pugna será valorada por el entorno.

Amor: una respuesta negativa alterará toda la paz lograda y dañará la armonía.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: se enfrentará a gente que no conoce adecuadamente los trabajos.

Amor: su encanto no será pasado por alto en el entorno y surgirá un encuentro inolvidable.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: tomará las riendas en un proyecto que nadie puede resolver.

Amor: las discusiones dejarán de ser el modo de resolver las diferencias y la calidez reinará.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: un compromiso trabará su camino al éxito, pero lo postergará.

Amor: no será buena idea contener las emociones; lo mejor será expresar lo que siente.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: disipará la tensión creada en el entorno por directivas casi inentendibles.

Amor: la relación sufrirá situaciones incómodas generadas por familiares entrometidos.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: momento propicio para los emprendimientos nuevos u otras iniciativas.

Amor: su agradable encanto matizará una charla y predispondrá un encuentro romántico.

Si usted cumple años hoy es una persona: dispersa, algo indiscreta e informal; a veces le reprochan impuntualidad.