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Horóscopo de hoy miércoles 23 de septiembre de 2026
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)
Aries (marzo 21-abril 20)
Trabajo y negocios: tendrá buen ojo para detectar negocios o proyectos con el mayor potencial.
Amor: recibirá críticas por sus actitudes indiferentes o impulsivas, pero las revertirá.
Tauro (abril 21-mayo 20)
Trabajo y negocios: el entorno laboral estará expectante; se avecinan cambios de raíz.
Amor: la comunicación será fluida y mejorará el ánimo en la relación; dulce armonía.
Géminis (mayo 21-junio 21)
Trabajo y negocios: con aguda intuición se multiplicarán sus iniciativas y alcanzará metas.
Amor: creerá que en la relación no valoran sus atenciones, pero será una confusión.
Cáncer (junio 22-julio 22)
Trabajo y negocios: tendrá iniciativas que tomarán por sorpresa a los demás y todo mejorará.
Amor: su encanto se percibirá irresistible y disipará las dudas de cierta persona.
Leo (julio 23-agosto 22)
Trabajo y negocios: momento propicio para iniciar una actividad independiente y será con éxito.
Amor: momentos de calidez podrían ser opacados por una discusión que iniciará de la nada.
Virgo (agosto 23-septiembre 22)
Trabajo y negocios: llegará una propuesta laboral que reúne las mejores condiciones.
Amor: descubrirá afinidades que surgen con cierta persona y facilitan el romance.
Libra (septiembre 23-octubre 22)
Trabajo y negocios: su capacidad para acercar posiciones en pugna será valorada por el entorno.
Amor: una respuesta negativa alterará toda la paz lograda y dañará la armonía.
Escorpio (octubre 23-noviembre 21)
Trabajo y negocios: se enfrentará a gente que no conoce adecuadamente los trabajos.
Amor: su encanto no será pasado por alto en el entorno y surgirá un encuentro inolvidable.
Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)
Trabajo y negocios: tomará las riendas en un proyecto que nadie puede resolver.
Amor: las discusiones dejarán de ser el modo de resolver las diferencias y la calidez reinará.
Capricornio (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: un compromiso trabará su camino al éxito, pero lo postergará.
Amor: no será buena idea contener las emociones; lo mejor será expresar lo que siente.
Acuario (enero 21-febrero 19)
Trabajo y negocios: disipará la tensión creada en el entorno por directivas casi inentendibles.
Amor: la relación sufrirá situaciones incómodas generadas por familiares entrometidos.
Piscis (febrero 20-marzo 20)
Trabajo y negocios: momento propicio para los emprendimientos nuevos u otras iniciativas.
Amor: su agradable encanto matizará una charla y predispondrá un encuentro romántico.
Si usted cumple años hoy es una persona: dispersa, algo indiscreta e informal; a veces le reprochan impuntualidad.