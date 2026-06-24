Horóscopo de hoy miércoles 24 de junio de 2026

Aries (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: convencerá a colegas sobre las bondades de su proyecto y llegará un beneficio.

Amor: no será una tarea imposible recuperar la confianza; se trata de escuchar más.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: una actividad nueva requerirá un trabajo más eficiente y el entorno cooperará.

Amor: un gesto hará que despierte la confianza en alguien que ha sufrido por amor.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: dirá basta a las tareas realizadas por inercia; no necesita más errores.

Amor: oirá quejas en la pareja por su reiterada dispersión, pero no provocará daño.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: tendrá tiempo para rechazar a alguien que ofrece un negocio con gran riesgo.

Amor: momento especial para definir una situación o plantear cambios en la pareja.

Leo (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: sus habilidades serán reconocidas por gente del entorno y el beneficio llegará.

Amor: sin intención, participará en una confusión dañina para la pareja, pero lo impedirá.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: hallará a la gente que se encargará de hacer reparaciones exitosas.

Amor: a veces, las palabras sugeridas o entre líneas generan el entusiasmo para un romance.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: un proyecto avanzará y todos se sentirán responsables del éxito.

Amor: dejará atrás una pelea, pero sentirá que la ofensa recibida tardará en cicatrizar.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: llegarán ganancias o beneficios que le tomarán por sorpresa.

Amor: en la pareja se pondrá en tela de juicio la lealtad o la fidelidad, pero todo será respondido.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: su optimismo contagiará al entorno para alcanzar las metas.

Amor: la pareja podrá relajarse y el romance permitirá que el encanto mutuo crezca.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: alguien preguntará sobre el secreto de su éxito, pero no responderá.

Amor: sentimientos nuevos, difíciles de expresar, inundarán la pareja y crearán paz.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: se alejará de cierta gente que se maneja de modo arrogante y causa errores.

Amor: importarán mucho los detalles y, sobre todo, la intención que tiene cada gesto.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: se enfocará en su trabajo o proyecto y alcanzará un resultado exitoso.

Amor: la intuición le guiará cuando quiera darle su confianza a una persona que desea.

Si usted cumple años hoy es una persona celosa de su mundo afectivo, pero disfruta con la gente extrovertida.