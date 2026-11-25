Aries (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: ayudará a alguien que comete errores y el negocio o proyecto mejorará.

Amor: la expresión de sentimientos profundos dará seguridad y la relación surgirá.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: tomará iniciativas pedidas por su entorno y los cambios comenzarán a llegar.

Amor: le sorprenderán las atenciones que alguien dispensa con gran afecto. Posible romance.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: un negocio o proyecto que otros creen imposible tendrá excelentes resultados.

Amor: se darán las circunstancias para que se concrete ese encuentro tan esperado.

Cáncer (junio 22-julio 23)

Trabajo y negocios: hallará la motivación más adecuada para estimular el esfuerzo de todos.

Amor: aun con sentimientos contradictorios en la pareja, las cosas mejorarán.

Leo (julio 24-agosto 23)

Trabajo y negocios: algún colega no colaborará como lo espera y eso hará que tome iniciativas drásticas.

Amor: la arrogancia no será la mejor actitud, pero se limarán los roces en la pareja.

Virgo (agosto 24-septiembre 23)

Trabajo y negocios: un proyecto o negocio dividirá opiniones, pero todos querrán cooperar.

Amor: descubrirá que, en una reunión, alguien espera su presencia con gran interés.

Libra (septiembre 24-octubre 22)

Trabajo y negocios: con dudas, hará un cambio sobre la marcha, pero será un acierto.

Amor: se comunicará casi sin hablar y habrá gestos que ayudarán a crear el romance.

Escorpio (octubre 23-noviembre 22)

Trabajo y negocios: aunque sufra un revés, el negocio o proyecto igualmente avanzará.

Amor: descubrirá que la persona que no genera barreras ni excusas es la indicada.

Sagitario (noviembre 23-diciembre 21)

Trabajo y negocios: las tareas estarán complicadas por dificultades imprevistas.

Amor: su encanto no será pasado por alto y una persona se acercará para generar una charla.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: una exigencia no planeada creará trabas, pero las superará.

Amor: su habitual cautela será desafiada; le llegará una invitación poco habitual.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: faltará cumplir tareas y no se lo permitirá; tendrá un plan alternativo.

Amor: parecerán iniciativas improvisadas, pero serán lo que necesita la relación.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: surgirán cambios acelerados que generarán problemas, pero los superará.

Amor: descubrirá que una persona que ve diariamente es un alma sensible para conocer.

Si usted cumple años hoy es una persona: impetuosa y de iniciativa. Defiende activamente a los que no tienen voz.