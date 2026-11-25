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Horóscopo de hoy miércoles 25 de noviembre de 2026
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)
Aries (marzo 21-abril 20)
Trabajo y negocios: ayudará a alguien que comete errores y el negocio o proyecto mejorará.
Amor: la expresión de sentimientos profundos dará seguridad y la relación surgirá.
Tauro (abril 21-mayo 20)
Trabajo y negocios: tomará iniciativas pedidas por su entorno y los cambios comenzarán a llegar.
Amor: le sorprenderán las atenciones que alguien dispensa con gran afecto. Posible romance.
Géminis (mayo 21-junio 21)
Trabajo y negocios: un negocio o proyecto que otros creen imposible tendrá excelentes resultados.
Amor: se darán las circunstancias para que se concrete ese encuentro tan esperado.
Cáncer (junio 22-julio 23)
Trabajo y negocios: hallará la motivación más adecuada para estimular el esfuerzo de todos.
Amor: aun con sentimientos contradictorios en la pareja, las cosas mejorarán.
Leo (julio 24-agosto 23)
Trabajo y negocios: algún colega no colaborará como lo espera y eso hará que tome iniciativas drásticas.
Amor: la arrogancia no será la mejor actitud, pero se limarán los roces en la pareja.
Virgo (agosto 24-septiembre 23)
Trabajo y negocios: un proyecto o negocio dividirá opiniones, pero todos querrán cooperar.
Amor: descubrirá que, en una reunión, alguien espera su presencia con gran interés.
Libra (septiembre 24-octubre 22)
Trabajo y negocios: con dudas, hará un cambio sobre la marcha, pero será un acierto.
Amor: se comunicará casi sin hablar y habrá gestos que ayudarán a crear el romance.
Escorpio (octubre 23-noviembre 22)
Trabajo y negocios: aunque sufra un revés, el negocio o proyecto igualmente avanzará.
Amor: descubrirá que la persona que no genera barreras ni excusas es la indicada.
Sagitario (noviembre 23-diciembre 21)
Trabajo y negocios: las tareas estarán complicadas por dificultades imprevistas.
Amor: su encanto no será pasado por alto y una persona se acercará para generar una charla.
Capricornio (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: una exigencia no planeada creará trabas, pero las superará.
Amor: su habitual cautela será desafiada; le llegará una invitación poco habitual.
Acuario (enero 21-febrero 19)
Trabajo y negocios: faltará cumplir tareas y no se lo permitirá; tendrá un plan alternativo.
Amor: parecerán iniciativas improvisadas, pero serán lo que necesita la relación.
Piscis (febrero 20-marzo 20)
Trabajo y negocios: surgirán cambios acelerados que generarán problemas, pero los superará.
Amor: descubrirá que una persona que ve diariamente es un alma sensible para conocer.
Si usted cumple años hoy es una persona: impetuosa y de iniciativa. Defiende activamente a los que no tienen voz.