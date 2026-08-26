Horóscopo de hoy miércoles 26 de agosto de 2026

Aries (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: el trabajo en equipo será la clave para generar proyectos o negocios exitosos.

Amor: la calidez será el tesoro a descubrir en los pliegues de la relación y lo lograrán.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: el escenario de una falla tras otra no se lo permitirá, pero tardará en revertirlo.

Amor: una repentina confusión causará dudas en la relación, pero todo será aclarado.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: se preocupará por obtener negocios, pero hallará una idea que será un éxito.

Amor: la relación será el lugar cálido y seguro en el que encontrará comprensión.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: la salida de una crisis se convertirá en una oportunidad inmejorable.

Amor: las dudas se disiparán y la armonía dañada se recuperará; la confianza crecerá.

Leo (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: momento favorable para planear cambios o reformular negocios y diseños.

Amor: se fusionarán en la relación el deseo y la fuerte seducción que atraviesa la intimidad.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: llegará el momento de resolver asuntos pendientes y las trabas caerán.

Amor: preferirá el refugio íntimo de la relación antes que el bullicio de la discoteca.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: las exigencias aumentarán y tendrá que decidir qué actividad dejar atrás.

Amor: un humor cambiante no ayudará en la vida de la pareja; la armonía se dañará.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: una de sus ideas será bien evaluada por el entorno y la tomarán.

Amor: su interior tormentoso podría arriesgar la armonía y buenos momentos de la relación.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: iniciará una nueva actividad, pero al comenzar habrá trabas.

Amor: la seducción mutua en el momento amoroso será clave y hará crecer la pareja.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: aunque el escenario sea cambiante, surgirá una oportunidad excelente.

Amor: si se cierra y calla los sentimientos, la relación comenzará a extraviarse.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: surgirán problemas inesperados, pero el entorno no los comprende.

Amor: con gestos y palabras amables llamará la atención de esa persona que desea.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: la buena fortuna no estará de su lado, así que hará bien en no arriesgar nada.

Amor: la armonía y los buenos momentos le convencerán de evitar cambios innecesarios.

Si usted cumple años hoy es una persona: sensible y apasionada. Su exterior duro esconde un carácter dulce.