Horóscopo de hoy miércoles 28 de octubre de 2026

Aries (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: iniciativas de otros le traerán complicaciones nuevas, pero sabrá resolverlas.

Amor: momento para evitar las decisiones apresuradas que lastimen sentimientos.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: llegará la propuesta laboral en la que su experiencia será la mejor valorada.

Amor: su fuerte encanto influirá en el entorno y habrá alguien que no lo pasará por alto.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: una buena oportunidad llegará y no la dejará pasar; el éxito se avecina.

Amor: querrá tomar iniciativas para renovar la relación, pero quizá no le comprendan.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: consultas realizadas de carácter legal serán positivas para efectuar mejoras.

Amor: parecerá que su demanda es excesiva en la relación, pero serán muestras de afecto.

Leo (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: querrán que apure resultados que necesitan más tiempo, pero los convencerá.

Amor: llega la hora de cerrar una herida del pasado para sanar y mirar hacia el futuro.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: tendrá una idea muy requerida que le hará sentir el gran desafío.

Amor: un encuentro fortuito llenará los momentos de una alegría y esperanza inolvidables.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: superará dificultades con su capacidad para manejar la persuasión.

Amor: momentos de confusión y dudas no serán buena base para iniciar una relación nueva.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: cierta falta de solidez en el entorno provocará alguna falla o error.

Amor: poco a poco y casi sin que se dé cuenta, una cita formal pasará a ser un romance.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: un proyecto se basará en ideas que no son bien comprendidas.

Amor: tendrá una gran afinidad con una bella persona y desatará respuestas amorosas.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: creará el plan para resolver una situación económica complicada.

Amor: ejercerá un rol destacado en la relación por su capacidad para expresar afecto.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: una sucesión de logros será la base para plantear un nuevo proyecto.

Amor: su irresistible encanto atraerá a la bella persona que hará renacer una fuerte calidez.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: tendrá certeza para ver las cosas tal como son y tomar decisiones correctas.

Amor: su intuición le guiará hacia alguien con quien pasará momentos inolvidables.

Si usted cumple años hoy es una persona: optimista y proyectada al futuro, aunque no brille por su diplomacia.