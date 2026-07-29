Horóscopo de hoy miércoles 29 de julio de 2026

Aries (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: finalmente llegarán los acuerdos que destrabarán negocios o proyectos.

Amor: la relación se verá alterada por discusiones, pero con un pequeño gesto terminarán.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: un proyecto recibirá críticas que desanimarán, pero hallará una solución genial.

Amor: en un encuentro surgirá una oportunidad romántica que no puede dejar pasar.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: llegará la propuesta esperada para postularse a un puesto de dirección.

Amor: su buen ánimo reforzará la armonía de la pareja e insinuará una dulce intimidad.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: con una creatividad inteligente, logrará lo que otros no han alcanzado.

Amor: surgirán caprichos y diferencias en la pareja, y la armonía será cuestionada; atención.

Leo (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: una decisión demorada causará problemas, pero los resolverá a tiempo.

Amor: terminarán las diferencias, el diálogo mejorará la relación y la armonía volverá.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: cierta gente vendrá con problemas sin resolver y les dará una lección.

Amor: si hay mal humor, lo revertirá para recuperar el poder de su gran encanto.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: los negocios o proyectos nuevos no aparecen, pero se avecina un desafío.

Amor: la intimidad estará en su mejor momento e indicará que la pareja crece y madura.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: será el momento de iniciar arreglos o mejoras postergadas en el trabajo.

Amor: se sucederán encuentros y momentos cálidos en los que la pareja sanará heridas.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: asuntos pendientes serán una traba, pero no afectarán los proyectos.

Amor: repetidos encuentros con amigos podrían generar problemas en la pareja.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: será un momento propicio para acelerar trabajos y presentar lo nuevo.

Amor: aun con discusiones, primará el afecto y la calidez; la pareja alcanzará la madurez.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: parecerá una mala idea, pero se convertirá en el plan que llevará al éxito.

Amor: por una circunstancia fortuita, se encontrará con un amor del pasado.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: resolverá errores reiterados que traban las tareas y todo lo llevará al éxito.

Amor: el buen ánimo y la disposición en la pareja permitirán una cálida experiencia.

Si usted cumple años hoy es una persona: extrovertida e impetuosa. Tiende a idealizar las situaciones y a las personas.