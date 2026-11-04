Horóscopo de hoy miércoles 4 de noviembre de 2026

Aries (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: su dedicación en el trabajo acabará con las insistentes quejas y reclamos.

Amor: la calidez mutua que se dispensa la pareja disipa tensiones y crea armonía.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: llegarán con anticipación aquellos recursos que fueron solicitados hace tiempo.

Amor: una atractiva y buena persona alterará su mundo y colmará todas sus expectativas.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: surgirá una situación difícil que trabará las cosas, pero podrá remontarla.

Amor: un encuentro le llenará de entusiasmo cuando surjan los momentos románticos.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: llegará gente que se caracteriza por ser descuidada y poco apegada al orden.

Amor: en una situación difícil importará considerar los sentimientos de la pareja.

Leo (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: se avecinan los cambios anunciados, pero no concretados; posibilidad de beneficios.

Amor: una bella persona se cruzará en su camino y sentirá que le encandila.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: su apego a los detalles servirá para ordenar y organizar las cosas.

Amor: hallará calidez en la persona menos imaginada y un momento romántico surgirá.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: resolverá asuntos pendientes que tienden a bloquear sus logros.

Amor: las pequeñas atenciones en un encuentro serán la base de un posible romance.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: no confiará en una compra de apuro, pero descubrirá su utilidad.

Amor: decidirá agregar su encanto a un encuentro y alguien estará dispuesto al romance.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: los hechos mostrarán que su proyecto es el más adecuado.

Amor: el momento romántico surgirá de improviso y se dejará llevar con confianza.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: dejará de lado la rigidez y se adaptará a las transformaciones.

Amor: la timidez no ayudará a romper el hielo en un encuentro; si se anima, le irá bien.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: alguien no le inspirará confianza y esa primera impresión será valiosa.

Amor: alguien se sentirá atraído por su encanto e iniciará un romántico acercamiento.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: una tarea le exigirá mucha precisión, pero la cumplirá dentro del plazo.

Amor: no será buena idea agregar dudas a la pareja, sino tomar iniciativas divertidas.

Si usted cumple años hoy es una persona: a la que le cuesta reconocer los errores y admitir fácilmente las críticas.