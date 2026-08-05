Vida
Horóscopo de hoy miércoles 5 de agosto de 2026
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)
Aries (marzo 21-abril 20)
Trabajo y negocios: acabará con las diferencias y los problemas al trabajar con gente creativa.
Amor: sentirá un fuerte impulso para salir a divertirse y conocer a alguien que le deslumbre.
Tauro (abril 21-mayo 20)
Trabajo y negocios: gente poco idónea cometerá errores que usted subsanará con creatividad.
Amor: la calidez mutua se renovará al compartir paseos o viajes nunca antes realizados.
Géminis (mayo 21-junio 21)
Trabajo y negocios: una traba desaparecerá y los negocios o proyectos comenzarán a avanzar.
Amor: sin saber cómo ni cuándo, sentirá atracción por alguien de su entorno cercano.
Cáncer (junio 22-julio 22)
Trabajo y negocios: el entorno laboral se distraerá y las interferencias comenzarán a aparecer.
Amor: la comunicación será el tema más difícil de corregir; lo lograrán con amor y diálogo.
Leo (julio 23-agosto 22)
Trabajo y negocios: surgirá una traba que necesitará una solución rápida, pero el entorno la ignorará.
Amor: la relación pasará por un momento de desamor, pero se recuperará.
Virgo (agosto 23-septiembre 22)
Trabajo y negocios: se encontrará con ideas diferentes que interactuarán y crearán excelencia.
Amor: se sorprenderá por las afinidades que experimentará con una bella persona.
Libra (septiembre 23-octubre 22)
Trabajo y negocios: resolverá trabas y situaciones difíciles con la ayuda del entorno.
Amor: el impulso por conocer gente nueva le acercará a una persona muy agradable.
Escorpio (octubre 23-noviembre 21)
Trabajo y negocios: un negocio o proyecto tendrá fallas, pero nada que no se pueda resolver.
Amor: comenzará a sentir cierta molestia en la relación; será mejor actuar con sinceridad.
Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)
Trabajo y negocios: tendrá cuidado al trabajar con urgencia para no cometer errores.
Amor: se darán las circunstancias para que una dulce amistad se convierta en un romance.
Capricornio (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: habrá momentos complicados y escenarios cambiantes.
Amor: recibirá muestras de ternura que facilitarán la plena expresión de las emociones.
Acuario (enero 21-febrero 19)
Trabajo y negocios: una actividad estancada pasará a generar oportunidades nunca vistas.
Amor: sus muestras de afecto harán que cierta persona no quiera alejarse.
Piscis (febrero 20-marzo 20)
Trabajo y negocios: algunas ideas no se concretarán, pero un proyecto o negocio dará satisfacciones.
Amor: con menos entrometidos, la relación comenzará a brillar y a disfrutar de la intimidad.
Si usted cumple años hoy es una persona: amable y muy dispuesta, pero su liderazgo a veces molesta a los demás.