Horóscopo de hoy miércoles 5 de agosto de 2026

Aries (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: acabará con las diferencias y los problemas al trabajar con gente creativa.

Amor: sentirá un fuerte impulso para salir a divertirse y conocer a alguien que le deslumbre.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: gente poco idónea cometerá errores que usted subsanará con creatividad.

Amor: la calidez mutua se renovará al compartir paseos o viajes nunca antes realizados.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: una traba desaparecerá y los negocios o proyectos comenzarán a avanzar.

Amor: sin saber cómo ni cuándo, sentirá atracción por alguien de su entorno cercano.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: el entorno laboral se distraerá y las interferencias comenzarán a aparecer.

Amor: la comunicación será el tema más difícil de corregir; lo lograrán con amor y diálogo.

Leo (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: surgirá una traba que necesitará una solución rápida, pero el entorno la ignorará.

Amor: la relación pasará por un momento de desamor, pero se recuperará.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: se encontrará con ideas diferentes que interactuarán y crearán excelencia.

Amor: se sorprenderá por las afinidades que experimentará con una bella persona.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: resolverá trabas y situaciones difíciles con la ayuda del entorno.

Amor: el impulso por conocer gente nueva le acercará a una persona muy agradable.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: un negocio o proyecto tendrá fallas, pero nada que no se pueda resolver.

Amor: comenzará a sentir cierta molestia en la relación; será mejor actuar con sinceridad.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: tendrá cuidado al trabajar con urgencia para no cometer errores.

Amor: se darán las circunstancias para que una dulce amistad se convierta en un romance.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: habrá momentos complicados y escenarios cambiantes.

Amor: recibirá muestras de ternura que facilitarán la plena expresión de las emociones.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: una actividad estancada pasará a generar oportunidades nunca vistas.

Amor: sus muestras de afecto harán que cierta persona no quiera alejarse.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: algunas ideas no se concretarán, pero un proyecto o negocio dará satisfacciones.

Amor: con menos entrometidos, la relación comenzará a brillar y a disfrutar de la intimidad.

Si usted cumple años hoy es una persona: amable y muy dispuesta, pero su liderazgo a veces molesta a los demás.