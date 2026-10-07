Horóscopo de hoy miércoles 7 de octubre de 2026

Aries (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: resolverá las fallas de otros para cumplir con un trabajo delicado y tendrá éxito.

Amor: una situación confusa en la pareja generará dudas, pero todo quedará aclarado.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: negocios nuevos necesitarán su talento y demostrará todo lo que puede dar.

Amor: compartirá dulces vivencias con la persona menos pensada y el romance surgirá.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: activará un proyecto o negocio estancado y los resultados serán positivos.

Amor: su encanto llamará la atención de una bella persona y se acercará; posible romance.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: tomará iniciativas relacionadas con la capacitación para generar avances.

Amor: en un encuentro, su intuición le guiará para conocer a la persona más interesante.

Leo (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: su capacidad ejecutiva será desafiada por cambios drásticos a último momento.

Amor: las ideas fijas le llevarán a cometer errores en la pareja, pero las superará.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: ignorará las críticas y con carácter hallará el camino que conduce al éxito.

Amor: con calma y sin prejuicios, una persona será atraída por su adorable encanto.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: momento para ocuparse de las cobranzas demoradas; tendrá éxito.

Amor: terminarán las dudas y renacerá la confianza. La pareja lo disfrutará.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: gente importante valorará su talento y el entorno le elogiará.

Amor: experimentará inquietud por la cercanía de una expareja, pero no habrá contacto.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: pasará a través de los obstáculos y avanzará hacia el éxito.

Amor: su carácter optimista despertará sonrisas en alguien que cree distante y algo iniciará.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: una situación difícil será resuelta con su gran sagacidad.

Amor: disipará alguna tristeza saliendo a divertirse y tal vez conozca a alguien agradable.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: dará la respuesta que nadie espera y el proyecto o negocio avanzará.

Amor: hallará el refugio o lugar perfecto que cobije a la pareja y los días felices surgirán.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: verá debilidades en un proyecto o negocio que se vende como excelente.

Amor: salir del aislamiento será la mejor idea para mirar en derredor y ver a una bella persona.

Si usted cumple años hoy es una persona: feliz y confiada cuando el mundo refleja justicia y bienestar para todos.