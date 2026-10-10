Horóscopo de hoy sábado 10 de octubre de 2026

Aries (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: atención, llegará gente con la que conviene tener discreción sobre sus trabajos.

Amor: una renovación de la imagen causará que su encanto se perciba más allá del entorno.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: una decisión precipitada no será bien recibida, pero tendrá algo positivo.

Amor: una situación difícil provocará roces en la pareja, pero un gesto creará el acercamiento.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: tomará las iniciativas que permitirán alcanzar metas con comodidad.

Amor: ante cierta persona, expresará los sentimientos más profundos y surgirá un romance.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: un proyecto no resultará como lo espera, pero le ayudará a descubrir las fallas.

Amor: alguien amable le ayudará a expresar los sentimientos guardados en el corazón.

Leo (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: un proyecto que otros toman como bueno le parecerá flojo y lo superará con otro.

Amor: dejará atrás las causas de todo sufrimiento y la relación comenzará a brillar.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: conseguirá aligerarse de tareas rutinarias y aplicará la creatividad.

Amor: terceros molestos estimularán roces, pero la pareja se mantendrá en armonía.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: llegará una propuesta que hay que considerar y sentirá que es apropiada.

Amor: actitudes de indiferencia serán reemplazadas por la calidez del mutuo encanto.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: sucederá un cambio positivo que llenará de entusiasmo a todos.

Amor: su fuerte encanto hará crecer la calidez y la proximidad física en un encuentro.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: su habilidad será elogiada por el entorno; se avecina beneficio.

Amor: no será buena idea en la pareja eludir temas de los que no se quiere hablar.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: una información con escaso fundamento causará problemas.

Amor: dejará atrás exigencias y mal carácter y el romance tendrá un nuevo comienzo.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: un proyecto mal ejecutado causará errores, pero lo resolverá con inteligencia.

Amor: la relación atravesará cambios que implican nuevas etapas; todo saldrá bien.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: una falla hará naufragar un negocio, pero le dará un giro inesperado.

Amor: un resentimiento que persiste en el tiempo será un virus que afecta a la pareja; cuidado.

Si usted cumple años hoy es una persona: muy sensible. Rara vez actúa impulsivamente. Necesita el afecto de los demás.