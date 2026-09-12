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Horóscopo de hoy sábado 12 de septiembre de 2026
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)
Aries (marzo 21-abril 20)
Trabajo y negocios: cierta gente será un obstáculo en su camino al éxito, pero tomará iniciativas.
Amor: su impulsividad en ciertos temas no será bien vista en la pareja; atención.
Tauro (abril 21-mayo 20)
Trabajo y negocios: alguna actividad nueva traerá su cuota de estrés, pero logrará dominarla.
Amor: su encanto se percibirá radiante en el entorno y hará crecer el interés de los indiferentes.
Géminis (mayo 21-junio 21)
Trabajo y negocios: surgirán dificultades imprevistas que provocarán errores, pero las superará.
Amor: momento para dejar de estar susceptible y aceptar sugerencias poco agradables.
Cáncer (junio 22-julio 22)
Trabajo y negocios: obtendrá ventajas de circunstancias inesperadas y todo mejorará.
Amor: expresará con encanto toda la calidez y ternura que la pareja necesita con urgencia.
Leo (julio 23-agosto 22)
Trabajo y negocios: un proyecto o negocio dejado de lado tiempo atrás tomará inusitada vigencia.
Amor: momento favorable para resolver los temas que en la pareja causan cierta incomodidad.
Virgo (agosto 23-septiembre 22)
Trabajo y negocios: momento para actuar con sensatez y tomar la conducción con recursos.
Amor: creerá que sus sentimientos no son bien interpretados, pero ya verá que no es así.
Libra (septiembre 23-octubre 22)
Trabajo y negocios: tendrá la inspiración para no dejar pasar una excelente oportunidad.
Amor: un encuentro fortuito hará posible un romance que superará sus expectativas.
Escorpio (octubre 23-noviembre 21)
Trabajo y negocios: tomará iniciativas que tendrán resultados positivos con beneficios.
Amor: si la relación no transcurre con armonía, comenzará el intercambio mutuo de culpas.
Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)
Trabajo y negocios: una mala decisión podría desalentar al entorno, pero la superará.
Amor: su encanto transformará lo que parece un riesgo de ruptura en otra oportunidad.
Capricornio (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: actuará con firmeza ante las trabas que aduce gente maliciosa.
Amor: una reconciliación se reflejará en la intimidad de la pareja y consolidará la armonía.
Acuario (enero 21-febrero 19)
Trabajo y negocios: equilibrará las propuestas audaces y las iniciativas conservadoras.
Amor: su fuerte encanto le volverá irresistible y atraerá a la persona que desea conocer.
Piscis (febrero 20-marzo 20)
Trabajo y negocios: mostrará con orgullo un proyecto que dejará sorprendidos a todos.
Amor: un encuentro fortuito le llevará a disfrutar de una situación romántica inesperada.
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