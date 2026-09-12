Horóscopo de hoy sábado 12 de septiembre de 2026

Aries (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: cierta gente será un obstáculo en su camino al éxito, pero tomará iniciativas.

Amor: su impulsividad en ciertos temas no será bien vista en la pareja; atención.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: alguna actividad nueva traerá su cuota de estrés, pero logrará dominarla.

Amor: su encanto se percibirá radiante en el entorno y hará crecer el interés de los indiferentes.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: surgirán dificultades imprevistas que provocarán errores, pero las superará.

Amor: momento para dejar de estar susceptible y aceptar sugerencias poco agradables.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: obtendrá ventajas de circunstancias inesperadas y todo mejorará.

Amor: expresará con encanto toda la calidez y ternura que la pareja necesita con urgencia.

Leo (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: un proyecto o negocio dejado de lado tiempo atrás tomará inusitada vigencia.

Amor: momento favorable para resolver los temas que en la pareja causan cierta incomodidad.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: momento para actuar con sensatez y tomar la conducción con recursos.

Amor: creerá que sus sentimientos no son bien interpretados, pero ya verá que no es así.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: tendrá la inspiración para no dejar pasar una excelente oportunidad.

Amor: un encuentro fortuito hará posible un romance que superará sus expectativas.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: tomará iniciativas que tendrán resultados positivos con beneficios.

Amor: si la relación no transcurre con armonía, comenzará el intercambio mutuo de culpas.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: una mala decisión podría desalentar al entorno, pero la superará.

Amor: su encanto transformará lo que parece un riesgo de ruptura en otra oportunidad.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: actuará con firmeza ante las trabas que aduce gente maliciosa.

Amor: una reconciliación se reflejará en la intimidad de la pareja y consolidará la armonía.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: equilibrará las propuestas audaces y las iniciativas conservadoras.

Amor: su fuerte encanto le volverá irresistible y atraerá a la persona que desea conocer.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: mostrará con orgullo un proyecto que dejará sorprendidos a todos.

Amor: un encuentro fortuito le llevará a disfrutar de una situación romántica inesperada.

Si usted cumple años hoy es una persona: brillante e ingeniosa. Se interesa por todo y profundiza en lo nuevo.