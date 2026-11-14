Horóscopo de hoy sábado 14 de noviembre de 2026

Aries (21 marzo a 20 abril)

Trabajo y negocios: su tarea eficiente y precisa será la que lleve adelante un proyecto complicado.

Amor: tendrá poca certeza en un encuentro, pero se hallará frente a una cálida persona.

Tauro (21 abril a 20 mayo)

Trabajo y negocios: la falta de resultados positivos en el entorno no alterará sus planes y acelerará.

Amor: la persona más interesante le estará esperando y un encuentro agradable se producirá.

Géminis (21 mayo a 20 junio)

Trabajo y negocios: un proyecto audaz no le interesará y preferirá una opción más segura.

Amor: habrá algunos altibajos en la pareja, pero con sinceridad remontará la situación difícil.

Cáncer (21 junio a 20 julio)

Trabajo y negocios: nuevos proyectos o negocios complicarán lo que ya tiene, pero los integrará.

Amor: un intercambio de regalos con alguien le llevará a experimentar una fuerte calidez.

Leo (21 julio a 20 agosto)

Trabajo y negocios: surgirán perspectivas muy alentadoras respecto del proyecto más trabajado.

Amor: en la relación, le criticarán su actitud protectora, pero no lo podrá evitar.

Virgo (21 agosto a 20 septiembre)

Trabajo y negocios: con gran esfuerzo, superará dificultades y alcanzará las metas.

Amor: la relación se verá opacada por malentendidos, pero tendrá lucidez para sanar todo.

Libra (21 septiembre a 20 octubre)

Trabajo y negocios: su creatividad será elogiada ante un entorno que no está a la altura.

Amor: sentirá que cuando cierta persona está cerca, los momentos se llenan de calidez.

Escorpio (21 octubre a 20 noviembre)

Trabajo y negocios: los resultados darán la pauta de que está haciendo bien las cosas.

Amor: será acertado no hacer promesas ni asegurar lo imposible; todo se puede hablar.

Sagitario (21 noviembre a 20 diciembre)

Trabajo y negocios: un cambio precipitado no será bien recibido en el entorno.

Amor: la relación resultará fortalecida cuando les ponga límites a los entrometidos.

Capricornio (21 diciembre a 20 enero)

Trabajo y negocios: se avecina el logro más esperado y su recompensa aumentará.

Amor: un encuentro fortuito hará que conozca a una bella y amable persona, difícil de hallar.

Acuario (21 enero a 19 febrero)

Trabajo y negocios: no será buen momento para insistir en que siempre tiene la razón.

Amor: un conflicto de vieja data se resolverá y la relación vivirá momentos románticos.

Piscis (20 febrero a 20 marzo)

Trabajo y negocios: su actitud paciente ayudará a poner todo en orden y el saldo será positivo.

Amor: su talento para escuchar le convertirá en la persona más confiable; nuevo comienzo.

Si cumple años hoy usted es una persona: muy cumplidora en el trabajo, pero muestra timidez en cuestiones de amor.