Horóscopo de hoy sábado 15 de agosto de 2026

Aries (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: sus habilidades generarán una oportunidad que no podrá desaprovechar.

Amor: una relación del pasado será reflotada por alguien que trae novedades de ese tiempo.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: un buen resultado anticipará el inicio de una etapa de éxitos y beneficios.

Amor: una respuesta intempestiva no será lo que espera, porque una herida no está sanada.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: una idea apartada se convertirá en la clave de un éxito que le sorprenderá.

Amor: expresará esos sentimientos que hacen crecer la calidez mutua en la relación.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: creerá que hay cosas que no puede hacer, pero resolverá una situación difícil.

Amor: dejará de lado actitudes descuidadas y la pareja comenzará a crecer.

Leo (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: un plan no resulta y puede no concretar nada, pero la oportunidad llegará.

Amor: se acercará una persona de fuerte encanto que le impactará; posible romance.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: ciertos cambios causarán inquietud, pero todo a su tiempo se arreglará.

Amor: una persona que representa lo opuesto a su estilo de vida comenzará a atraerle.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: con creatividad, aumentará los trabajos que traen beneficios.

Amor: una bella persona le causará gran admiración por su talento para contar su vida.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: renovará su capacidad para encarar desafíos y reforzar los logros.

Amor: será mala idea hacer críticas en la relación porque, al hacerlo, se volverán en su contra.

Sagitario (nov. 22-dic. 21)

Trabajo y negocios: ignorará habladurías de gente que envidia su talento para alcanzar el éxito.

Amor: con franqueza y buen humor renovará la vida en pareja y nutrirá la intimidad.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: cambios drásticos le alterarán los nervios, pero no perderá el rumbo.

Amor: hará bien en consultar a su pareja en temas relevantes; tendrá más opciones.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: resolverá un asunto pendiente que es una traba para los demás.

Amor: una propuesta le llenará de entusiasmo porque conocerá un lugar de ensueño.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: se dará cuenta de que sin concentración no logrará buenos resultados.

Amor: si expresa con dureza gestos o palabras, su pareja se fastidiará, pero lo hablarán.

Si usted cumple años hoy es una persona: tímida pero fuerte. Su naturaleza es sensible a la actividad artística.