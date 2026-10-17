Horóscopo de hoy sábado 17 de octubre de 2026

Aries (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: una buena idea empujará los negocios y los proyectos nuevos avanzarán.

Amor: se producirá el acercamiento que más desea y los momentos románticos se sumarán.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: surgirán trabas inesperadas que impedirán trabajos, pero las vencerá rápido.

Amor: la privacidad de la pareja será un asunto sagrado que no permitirá entrometidos.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: surgirán roces con la gente influyente y será necesario revisar acuerdos.

Amor: su encanto atraerá a una persona muy especial, pero disimulará su entusiasmo.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: con los pies sobre la tierra, las cosas marcharán mejor y llegarán beneficios.

Amor: expresará sentimientos que se guarda y le sorprenderán con un hermoso gesto.

Leo (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: realizará acciones correctas y retomará la senda del éxito; se avecinan beneficios.

Amor: algún gesto se malinterpretará y creará desconfianza en la relación, pero se arreglará.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: mantener buenas relaciones será un tema crucial para concretar proyectos.

Amor: momento para tomar iniciativas audaces y recrear la intimidad de la pareja.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: proyectos o negocios estarán afectados por la acción de gente maliciosa.

Amor: evitará una crisis en la pareja al expresar los sentimientos más profundos.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: con carácter, arreglará con éxito el desorden que otros dejaron.

Amor: vivirá la relación con intensa calidez y se lo retribuirán de modo inolvidable.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: se dispersará en varios temas, pero rescatará lo que más importa.

Amor: surgirá un sorpresivo reproche en la relación y lo pensará, no lo ignorará.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: resolverá con éxito asuntos delicados que nadie se atreve a encarar.

Amor: no será buena actitud callar ante lo que le disgusta; la relación lo necesita.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: surgirán errores provocados por mala información, pero no afectarán el rumbo.

Amor: revertirá actitudes que son resistidas en la relación y la armonía surgirá.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: querrá que su entorno no se entrometa en el modo de realizar sus tareas.

Amor: una relación problemática no será lo que necesita; desea momentos agradables.

Si usted cumple años hoy es una persona: dotada de gran sentido estético para distinguir lo bueno de lo mejor.