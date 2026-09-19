Horóscopo de hoy sábado 19 de septiembre de 2026

Aries (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: su entorno no colabora como lo desea, pero les dará una atractiva motivación.

Amor: se dejará llevar por las emociones y la armonía será difícil de encontrar.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: las actitudes rígidas no serán buena idea; necesitará tener mayor flexibilidad.

Amor: la relación atravesará momentos difíciles, pero los superará con afecto.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: ideas poco confiables afectarán un negocio, pero les hallará un giro exitoso.

Amor: la excusa por falta de tiempo para compartir en pareja ya no funcionará; atención.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: una sugerencia se convertirá en la oportunidad que le conducirá al éxito.

Amor: alguien querrá dar consejos que nadie pidió, pero la pareja necesitará dialogar.

Leo (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: alguien se tomará atribuciones que no le corresponden, pero lo pondrá en su sitio.

Amor: alguien del pasado insistirá en tener un encuentro, pero no será buena idea.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: será acertado mostrar sus logros con beneficios ante gente que le ignora.

Amor: se avecina el momento en el que disfrutará de la compañía de una bella persona.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: los trabajos o negocios crecerán más de lo planeado y con beneficios.

Amor: será mala idea estar demasiado pendiente del teléfono en una primera cita.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: sus habilidades serán la clave para crecer, pero con cambios.

Amor: con cierta persona surgirá un sentimiento que sanará el pasado y creará el romance.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: un proyecto o negocio discontinuado será la clave del éxito.

Amor: algunas exigencias en la relación se diluirán ante un muro de indiferencia.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: ante cierta tarea, la rigidez no servirá; necesitará ser más flexible.

Amor: alguna situación estimulará su sensibilidad y por eso se refugiará en la pareja.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: resolverá trabas y la situación se convertirá en una oportunidad.

Amor: la armonía comenzará a crecer en la relación porque no provocará ciertos cambios.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: las metas parecerán estar lejos, pero un giro tornará las cosas a su favor.

Amor: los sentimientos circularán libres y permitirán que la relación se afiance en la intimidad.

Si usted cumple años hoy es una persona: afectiva y optimista. Le complace llevar alegría a su entorno.