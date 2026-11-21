Aries (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: ignorará críticas y seguirá adelante; los proyectos o negocios crecerán.

Amor: conocerá a alguien con un encanto que se siente irresistible y un romance podría iniciarse.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: impulsará proyectos o negocios estancados y los saldos positivos asombrarán.

Amor: disfrutará de fuertes sentimientos nuevos y la conexión en la pareja crecerá.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: habrá colegas que criticarán su trabajo, pero, al ignorarlos, todo irá mejor.

Amor: se revelarán secretos que le incomodarán, pero sabrá que, en el fondo, es positivo.

Cáncer (junio 22-julio 23)

Trabajo y negocios: un proyecto no cumplirá las expectativas creadas, pero le hallará las fallas.

Amor: alguien se relacionará desde cierto misterio y eso hará que aumente su interés.

Leo (julio 24-agosto 23)

Trabajo y negocios: un grupo de interés querrá influir en cierto proyecto, pero lo impedirá.

Amor: le presentarán a alguien que podría ser su alma gemela y se enamorará.

Virgo (agosto 24-septiembre 23)

Trabajo y negocios: momento para controlar gastos y reformular planes; el ahorro ayudará.

Amor: surgirá el ansiado encuentro con aquella persona cuyo encanto tanto le atrae.

Libra (septiembre 24-octubre 22)

Trabajo y negocios: una nueva actividad se verá beneficiada por cambios hechos a tiempo.

Amor: la relación sufrirá altibajos por tensiones no resueltas, pero un gesto lo arreglará.

Escorpio (octubre 23-noviembre 22)

Trabajo y negocios: surgirán novedades técnicas o comerciales que ayudarán a crecer.

Amor: notará que una interesante persona le escucha con atención y eso le agradará.

Sagitario (noviembre 23-diciembre 21)

Trabajo y negocios: su habilidad será destacada y tomada como guía para el entorno.

Amor: los desencuentros no afectarán la armonía de la pareja y tomará iniciativas.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: el ambiente estará desorganizado, pero tomará iniciativas positivas.

Amor: las diferencias en la relación se superarán con cálidas y dulces vivencias.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: gente nueva le traerá dificultades no previstas, pero las resolverá.

Amor: se darán las condiciones para conocer a alguien e iniciar una relación nueva.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: los problemas serán resueltos y las actividades generarán negocios nuevos.

Amor: una situación confusa le permitirá conocer a una bella persona y se enamorará.

Si usted cumple años hoy es una persona: lenta para señalar defectos a otros, pero, si lo hace, es implacable.