Horóscopo de hoy sábado 25 de julio de 2026

Aries (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: surgirán errores que retrasarán el avance de los proyectos, pero los resolverá.

Amor: alguna opinión será tomada como una exigencia en la relación, pero todo será aclarado.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: estará conforme con los planes, pero habrá algo que no terminará de convencerle.

Amor: se pondrá de acuerdo en temas que están pendientes y las cosas mejorarán.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: las fallas se sumarán y crearán desajustes, pero los resolverá con iniciativas.

Amor: descubrirá que alguien en quien ha depositado su confianza es su admirador anónimo.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: el esfuerzo tendrá recompensa y el trabajo o proyecto comenzará a dar beneficios.

Amor: los anhelos de su pareja serán cumplidos gracias a su actitud amorosa y comprensiva.

Leo (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: retomará iniciativas basadas en lo simple y los planes darán buenos resultados.

Amor: en la pareja se insistirá en un tema que no ha sido bien conversado y aclararlo será un alivio.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: más pedidos y consultas mostrarán que el negocio se ha fortalecido.

Amor: será el momento de revisar los sentimientos; alguien del pasado parecerá irresistible.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: surgirán complicaciones difíciles de manejar, pero será hábil y las resolverá.

Amor: insistirá en que le expresen el compromiso, pero tendrá paciencia.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: su pedido de un beneficio mayor será considerado positivamente.

Amor: comenzará una relación distinta de cualquier otra del pasado; será algo nuevo.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: no será el momento de actuar en todos los asuntos; convendrá revisar las cosas.

Amor: malentendidos o altibajos harán surgir la necesidad de dialogar con sinceridad.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: organizará mejor el tiempo y alcanzará las metas más deseadas.

Amor: de manera ingeniosa conseguirá acercarse a alguien que parece distante.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: tendrá habilidad para evitar que las cuestiones personales afecten el trabajo.

Amor: surgirán dudas con poco fundamento que podrían dañar la armonía de la pareja.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: un asunto pendiente al que no se le da importancia podría convertirse en un problema.

Amor: su fuerte encanto atraerá a una persona introvertida que quiere conocerle.

Si usted cumple años hoy es una persona: exitosa para hacer nuevas amistades y poseedora de un carácter fuerte.