Vida
Horóscopo de hoy sábado 25 de julio de 2026
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)
Aries (marzo 21-abril 20)
Trabajo y negocios: surgirán errores que retrasarán el avance de los proyectos, pero los resolverá.
Amor: alguna opinión será tomada como una exigencia en la relación, pero todo será aclarado.
Tauro (abril 21-mayo 20)
Trabajo y negocios: estará conforme con los planes, pero habrá algo que no terminará de convencerle.
Amor: se pondrá de acuerdo en temas que están pendientes y las cosas mejorarán.
Géminis (mayo 21-junio 21)
Trabajo y negocios: las fallas se sumarán y crearán desajustes, pero los resolverá con iniciativas.
Amor: descubrirá que alguien en quien ha depositado su confianza es su admirador anónimo.
Cáncer (junio 22-julio 22)
Trabajo y negocios: el esfuerzo tendrá recompensa y el trabajo o proyecto comenzará a dar beneficios.
Amor: los anhelos de su pareja serán cumplidos gracias a su actitud amorosa y comprensiva.
Leo (julio 23-agosto 22)
Trabajo y negocios: retomará iniciativas basadas en lo simple y los planes darán buenos resultados.
Amor: en la pareja se insistirá en un tema que no ha sido bien conversado y aclararlo será un alivio.
Virgo (agosto 23-septiembre 22)
Trabajo y negocios: más pedidos y consultas mostrarán que el negocio se ha fortalecido.
Amor: será el momento de revisar los sentimientos; alguien del pasado parecerá irresistible.
Libra (septiembre 23-octubre 22)
Trabajo y negocios: surgirán complicaciones difíciles de manejar, pero será hábil y las resolverá.
Amor: insistirá en que le expresen el compromiso, pero tendrá paciencia.
Escorpio (octubre 23-noviembre 21)
Trabajo y negocios: su pedido de un beneficio mayor será considerado positivamente.
Amor: comenzará una relación distinta de cualquier otra del pasado; será algo nuevo.
Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)
Trabajo y negocios: no será el momento de actuar en todos los asuntos; convendrá revisar las cosas.
Amor: malentendidos o altibajos harán surgir la necesidad de dialogar con sinceridad.
Capricornio (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: organizará mejor el tiempo y alcanzará las metas más deseadas.
Amor: de manera ingeniosa conseguirá acercarse a alguien que parece distante.
Acuario (enero 21-febrero 19)
Trabajo y negocios: tendrá habilidad para evitar que las cuestiones personales afecten el trabajo.
Amor: surgirán dudas con poco fundamento que podrían dañar la armonía de la pareja.
Piscis (febrero 20-marzo 20)
Trabajo y negocios: un asunto pendiente al que no se le da importancia podría convertirse en un problema.
Amor: su fuerte encanto atraerá a una persona introvertida que quiere conocerle.
Si usted cumple años hoy es una persona: exitosa para hacer nuevas amistades y poseedora de un carácter fuerte.