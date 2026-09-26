Horóscopo de hoy sábado 26 de septiembre de 2026

Aries (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: ciertas metas parecerán lejanas para otros, pero con habilidad las alcanzará.

Amor: todo mejorará; la indiferencia dejará de ser un problema y la calidez unirá a la pareja.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: con gran manejo técnico o administrativo impedirá el progreso del caos.

Amor: si quedara algún rencor o desacuerdo, todo se aclarará y habrá dulces vivencias.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: lanzar proyectos con personas poco confiables no será buena idea; atención.

Amor: surgirán escenas favorables para que un encuentro romántico tenga su lugar.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: elogiarán su creatividad para tomar una vieja idea y transformar las cosas.

Amor: con muestras de afecto, neutralizará cualquier amenaza a la dulce armonía.

Leo (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: por su talento, tendrá poder de decisión para alcanzar objetivos con éxito.

Amor: alguien impactado por su encanto querrá acercarse y un romance será posible.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: nuevos negocios o proyectos alcanzarán metas con beneficios.

Amor: momento para dejar de lado la timidez y prepararse para un encuentro romántico.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: se avecinan cambios que generarán incertidumbre, pero serán positivos.

Amor: con pequeñas atenciones en la relación recuperará dulces momentos de calidez.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: aun con dudas, aceptará sugerencias que facilitarán las tareas.

Amor: será un logro dejar de lado el apego para renovar la calidez afectiva en la relación.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: una oportunidad se revelará y será inteligente no dejarla pasar.

Amor: un encuentro tras otro no será garantía para conocer a alguien interesante.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: detectará fallas en tareas o proyectos, pero las revertirá con habilidad.

Amor: su atractivo encanto atraerá a alguien muy especial y surgirá el romance.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: considerará nuevas propuestas, pero ninguna convencerá; paciencia.

Amor: se cumplirán los anhelos y los planes de la pareja; todo conducirá a otra etapa.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: colegas de otra área vendrán a colaborar y las metas estarán a su alcance.

Amor: surgirá un encuentro en el que se manejará con encanto y alguien quedará impactado.

Si usted cumple años hoy es una persona: estimulada por los desafíos. Vence los problemas con gran voluntad.