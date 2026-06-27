Horóscopo de hoy sábado 27 de junio de 2026

Aries (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: algún trabajo mal hecho le fastidiará, pero logrará mantener el control.

Amor: un encuentro fortuito le acercará a alguien que se convertirá en su confidente.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: los negocios o proyectos estarán estancados, pero una actitud cambiará todo.

Amor: no querrá escuchar respuestas duras ni intempestivas, pero habrá espacios felices.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: una información errónea podría afectar un negocio que promete éxito.

Amor: alguien que ama escuchar sus confidencias le resultará irresistible. Posible romance.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: ignorará comentarios negativos y las cosas comenzarán a encauzarse.

Amor: la relación mostrará señales de cierta frialdad y las diferencias no se harán esperar.

Leo (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: un negocio o proyecto se destrabará y las cosas comenzarán a fluir con celeridad.

Amor: rasgos de su carácter le harán bien a una persona que quiere permanecer cerca.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: llegarán buenas noticias sobre acciones positivas y proyectos elogiados.

Amor: con simpatía romperá la barrera que alguien antepone en una cita romántica.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: las cosas marcharán de lo mejor, pero surgirán desafíos más exigentes.

Amor: el simple hecho de aclarar un malentendido con ternura hará crecer a la pareja.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: momento para iniciar arreglos o reparaciones en el espacio laboral.

Amor: el corazón se expresará ante la persona que menos imagina.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: tendrá que decidir entre opciones muy opuestas, pero elegirá con acierto.

Amor: la vida social estará en pausa y la pareja buscará el estímulo de la intimidad.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: verá señales de crecimiento de un proyecto algo relegado.

Amor: su fuerte encanto impactará en la persona que más le atrae; surgirán dulces vivencias.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: llegará el colega perfecto para terminar su proyecto con gran talento.

Amor: alguien especial se convertirá en el confidente que necesita para un momento difícil.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: todo parecerá muy desorganizado, pero con intuición lo resolverá.

Amor: la pareja disfrutará de momentos de gran encanto mutuo y plena ternura.

Si usted cumple años hoy es una persona soñadora. Aunque a veces distraída, siempre responde con una amable sonrisa.