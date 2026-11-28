ARIES (marzo 21- abril 20)

Trabajo y negocios: no tendrá problemas en cambiar de rumbo e iniciar una etapa plena de logros.

Amor: surgirán en la pareja las iniciativas que ayudan a crear momentos románticos.

TAURO (abril 21 – mayo 20)

Trabajo y negocios: alternarán errores y aciertos, pero con la situación equilibrada; todo para mejorar.

Amor: se darán circunstancias que crearán el encuentro con la persona más deseada.

GEMINIS (mayo 21 – junio 21)

Trabajo y negocios: nadie podrá criticar su trayectoria y sus méritos estarán a la vista.

Amor: alguien quedará atraído por su encanto y creará las condiciones para un encuentro.

CÁNCER (junio 22 - julio23)

Trabajo y negocios: momento para revisar los cambios planeados para un buen proyecto.

Amor: una confusión generada por terceros provocará conflictos que resolverá con afecto.

LEO (julio 24 – agosto 23)

Trabajo y negocios: una situación complicada mostrará su rasgo más beligerante para resolver las cosas.

Amor: conocerá a alguien en un encuentro fortuito y resultará ser su alma gemela.

VIRGO (agosto 24 - septiembre 23)

Trabajo y negocios: tomará iniciativas respecto de cierta gente del entorno que no coopera.

Amor: advertirá las señales por las que un romance podría iniciar y pronto se confirmará.

LIBRA (septiembre 24 - octubre 22)

Trabajo y negocios: tomará las medidas inteligentes que evitarán retrasos o pérdidas.

Amor: en un momento casual, no podrá sustraerse al encanto de una bella persona.

ESCORPIO (octubre 23 - noviembre 22)

Trabajo y negocios: su primera impresión de los proyectos será la que haga ganar a todos.

Amor: se disiparán las dudas en la pareja y los momentos románticos se sucederán.

SAGITARIO (noviembre 23 - diciembre 21)

Trabajo y negocios: un negocio o proyecto ofrecerá beneficios antes de lo planeado.

Amor: revertirá un momento difícil en la pareja si decide hablar con sinceridad.

CAPRICORNIO (diciembre 22 - enero 20)

Trabajo y negocios: las iniciativas serán favorables a los cambios que retoman los éxitos.

Amor: disfrutará de inolvidables momentos en la pareja luego de hacer las paces.

ACUARIO (enero 21 - febrero 19)

Trabajo y negocios: un proyecto en el que ha puesto grandes esperanzas será el más destacado.

Amor: una amable charla podría ser el comienzo de lo que podría ser un gran amor.

PISCIS (febrero 20 – marzo 20)

Trabajo y negocios: una propuesta laboral tendrá todo lo que quiere oír pero la estudiará bien.

Amor: los desencuentros o altibajos en la pareja se disiparán tomando iniciativas audaces.