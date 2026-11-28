Vida
Horóscopo de hoy sábado 28 de noviembre de 2026
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)
ARIES (marzo 21- abril 20)
Trabajo y negocios: no tendrá problemas en cambiar de rumbo e iniciar una etapa plena de logros.
Amor: surgirán en la pareja las iniciativas que ayudan a crear momentos románticos.
TAURO (abril 21 – mayo 20)
Trabajo y negocios: alternarán errores y aciertos, pero con la situación equilibrada; todo para mejorar.
Amor: se darán circunstancias que crearán el encuentro con la persona más deseada.
GEMINIS (mayo 21 – junio 21)
Trabajo y negocios: nadie podrá criticar su trayectoria y sus méritos estarán a la vista.
Amor: alguien quedará atraído por su encanto y creará las condiciones para un encuentro.
CÁNCER (junio 22 - julio23)
Trabajo y negocios: momento para revisar los cambios planeados para un buen proyecto.
Amor: una confusión generada por terceros provocará conflictos que resolverá con afecto.
LEO (julio 24 – agosto 23)
Trabajo y negocios: una situación complicada mostrará su rasgo más beligerante para resolver las cosas.
Amor: conocerá a alguien en un encuentro fortuito y resultará ser su alma gemela.
VIRGO (agosto 24 - septiembre 23)
Trabajo y negocios: tomará iniciativas respecto de cierta gente del entorno que no coopera.
Amor: advertirá las señales por las que un romance podría iniciar y pronto se confirmará.
LIBRA (septiembre 24 - octubre 22)
Trabajo y negocios: tomará las medidas inteligentes que evitarán retrasos o pérdidas.
Amor: en un momento casual, no podrá sustraerse al encanto de una bella persona.
ESCORPIO (octubre 23 - noviembre 22)
Trabajo y negocios: su primera impresión de los proyectos será la que haga ganar a todos.
Amor: se disiparán las dudas en la pareja y los momentos románticos se sucederán.
SAGITARIO (noviembre 23 - diciembre 21)
Trabajo y negocios: un negocio o proyecto ofrecerá beneficios antes de lo planeado.
Amor: revertirá un momento difícil en la pareja si decide hablar con sinceridad.
CAPRICORNIO (diciembre 22 - enero 20)
Trabajo y negocios: las iniciativas serán favorables a los cambios que retoman los éxitos.
Amor: disfrutará de inolvidables momentos en la pareja luego de hacer las paces.
ACUARIO (enero 21 - febrero 19)
Trabajo y negocios: un proyecto en el que ha puesto grandes esperanzas será el más destacado.
Amor: una amable charla podría ser el comienzo de lo que podría ser un gran amor.
PISCIS (febrero 20 – marzo 20)
Trabajo y negocios: una propuesta laboral tendrá todo lo que quiere oír pero la estudiará bien.
Amor: los desencuentros o altibajos en la pareja se disiparán tomando iniciativas audaces.