Horóscopo de hoy sábado 29 de agosto de 2026

Aries (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: el momento es adecuado para prepararse; se avecina una buena oportunidad.

Amor: se restablecerá la armonía en la pareja por iniciativas y sugerencias audaces.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: una dura decisión generará cierto rechazo, pero demostrará que es un acierto.

Amor: dejará atrás las actitudes de indiferencia y las cosas en la pareja mejorarán.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: un proyecto o negocio estancado comenzará a dar señales de éxito.

Amor: se dará cuenta de que su pareja a veces da motivos para sabotear la armonía.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: momento para gestionar un aumento de ingresos o el beneficio postergado.

Amor: la pareja disfrutará de momentos de calidez y permitirá un nuevo comienzo.

Leo (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: no tendrá dudas; dejará atrás las viejas ideas y un nuevo proyecto sorprenderá.

Amor: una situación confusa inquietará a la relación, pero la armonía permanecerá.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: asumirá nuevas posiciones y conducirá el proyecto o negocio hacia el éxito.

Amor: por no reflexionar, criticará demasiado a su pareja y creará un conflicto.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: el entorno influyente elogiará su compromiso y hará una propuesta.

Amor: conocerá a una persona agradable y comprensiva de la que no querrá separarse.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: tomará iniciativas que causarán sorpresa, pero generarán beneficios.

Amor: la pareja recuperará la calidez con actividades compartidas y mayor contacto.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: tendrá en cuenta los detalles que otros ignoran y tendrá éxito.

Amor: podría sufrir desencanto, pero hallará un confidente en la persona menos imaginada.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: su inspirado talento creará proyectos que serán muy elogiados.

Amor: se animará a dejar atrás la timidez y se relacionará con una persona irresistible.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: creará las condiciones para que la cooperación crezca y asegure un proyecto.

Amor: habrá momentos inolvidables en la relación y permitirán un nuevo comienzo.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: una ráfaga de buena fortuna fortalecerá negocios, proyectos y nuevas ideas.

Amor: una respuesta impulsiva podría dañar la armonía, pero la calidez permanecerá.

Si usted cumple años hoy es una persona: tímida, pero sociable. Ama descubrir afinidades y hacer nuevos amigos.