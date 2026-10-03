Vida
Horóscopo de hoy sábado 3 de octubre de 2026
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)
Aries (marzo 21-abril 20)
Trabajo y negocios: recibirá beneficios o hallará papeles u objetos valiosos que cree extraviados.
Amor: una indiscreción sobre un asunto de la pareja motivará su respuesta fulminante.
Tauro (abril 21-mayo 20)
Trabajo y negocios: habrá proyectos que prometen crecimiento y el resultado no se hará esperar.
Amor: la relación podría verse afectada por actitudes emocionales, pero lo remontará.
Géminis (mayo 21-junio 21)
Trabajo y negocios: la situación mejorará y se traducirá en trabajos nuevos. Los negocios serán exitosos.
Amor: dejará de repetir historias frustrantes y se decidirá por una experiencia hermosa.
Cáncer (junio 22-julio 22)
Trabajo y negocios: necesitará el apoyo de colegas idóneos para un nuevo proyecto y lo tendrá.
Amor: habrá una vida social intensa, pero también conocerá a una persona interesante.
Leo (julio 23-agosto 22)
Trabajo y negocios: se concretará el negocio o proyecto tan esperado y la mejoría no se hará esperar.
Amor: el encuentro con una expareja despertará emociones que renuevan un adiós.
Virgo (agosto 23-septiembre 22)
Trabajo y negocios: la actividad crecerá, pero el resultado no conformará; se avecina un ajuste.
Amor: los nervios incomodarán en la relación, pero hallará el modo de sanar viejas heridas.
Libra (septiembre 23-octubre 22)
Trabajo y negocios: tomará la iniciativa para resolver asuntos pendientes y todo mejorará.
Amor: la sinceridad en la relación será el estímulo necesario para renovar la calidez.
Escorpio (octubre 23-noviembre 21)
Trabajo y negocios: alguien creará problemas y los resolverá con astucia y carácter.
Amor: surgirán discusiones en la relación y querrá ignorarlas, pero no será buena idea.
Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)
Trabajo y negocios: momento para hacer planes audaces, pero sin precipitarse.
Amor: idealizará rasgos de su pareja que no tiene; conviene ver las cosas tal como son.
Capricornio (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: la buena fortuna será una realidad y habrá beneficios imprevistos.
Amor: todo parecerá estar en calma, pero la rutina se convertirá en una amenaza.
Acuario (enero 21-febrero 19)
Trabajo y negocios: nuevas ideas se conjugarán con el desarrollo de un proyecto excelente.
Amor: la relación le permitirá disfrutar de momentos románticos plenos de calidez.
Piscis (febrero 20-marzo 20)
Trabajo y negocios: sugerirá iniciativas para crecer en lo material, pero cierto entorno las resistirá.
Amor: gestos de relación de larga data conspirarán contra la ternura; lo remontará.
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