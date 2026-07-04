Horóscopo de hoy sábado 4 de julio de 2026

Aries (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: su habilidad será considerada positiva por gente influyente y le recomendarán.

Amor: una cita a ciegas quizá no sea una buena idea, pero podría resultar divertida.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: rechazará ideas que parecen disparatadas, pero otros querrán considerarlas.

Amor: conocerá a una persona discreta que se revelará como una agradable confidente.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: aplicará cambios en un negocio y las expectativas generadas se cumplirán.

Amor: la emoción le desbordará cuando una bella persona se acerque para hablarle.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: se manejará con obstinación ante un proyecto que, a su juicio, no aporta nada.

Amor: un encuentro romántico aportará calidez a la pareja y disipará las diferencias.

Leo (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: llega la hora de resolver problemas que otros dejan de lado por complicados.

Amor: las sombras que puede haber en la relación se disiparán en un encuentro romántico.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: con un argumento inapelable vencerá ideas de éxito engañoso.

Amor: su actitud segura despertará admiración en alguien atraído por su fuerte encanto.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: la gente con menos capacidad le hará críticas con poca consistencia.

Amor: la intromisión de terceros provocará confusión, pero lo resolverá con carácter.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: los problemas serán superados, pero el éxito no llegará; atención.

Amor: cualquier discordia se disipará si permiten que la mutua calidez crezca en la relación.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: su capacidad para el optimismo atraerá a personas colaboradoras.

Amor: evitará que su pareja caiga en un engaño y esta le responderá de modo inolvidable.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: su talento no pasará desapercibido; gente influyente lo evaluará bien.

Amor: ante cierta persona ejercerá todo su encanto y surgirá una nueva relación.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: la persona menos imaginada se convertirá en su colaborador más eficaz.

Amor: momento para actuar con mucho tacto y alguien que le atrae querrá conocerle.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: tendrá firmes progresos y las mejorías proyectadas comenzarán a cumplirse.

Amor: cierto mal momento se disipará ante el encanto de alguien; posible romance.

Si usted cumple años hoy es una persona incómoda con la rutina y con procedimientos aburridos. Ama la variedad.