Vida
Horóscopo de hoy sábado 4 de julio de 2026
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)
Aries (marzo 21-abril 20)
Trabajo y negocios: su habilidad será considerada positiva por gente influyente y le recomendarán.
Amor: una cita a ciegas quizá no sea una buena idea, pero podría resultar divertida.
Tauro (abril 21-mayo 20)
Trabajo y negocios: rechazará ideas que parecen disparatadas, pero otros querrán considerarlas.
Amor: conocerá a una persona discreta que se revelará como una agradable confidente.
Géminis (mayo 21-junio 21)
Trabajo y negocios: aplicará cambios en un negocio y las expectativas generadas se cumplirán.
Amor: la emoción le desbordará cuando una bella persona se acerque para hablarle.
Cáncer (junio 22-julio 22)
Trabajo y negocios: se manejará con obstinación ante un proyecto que, a su juicio, no aporta nada.
Amor: un encuentro romántico aportará calidez a la pareja y disipará las diferencias.
Leo (julio 23-agosto 22)
Trabajo y negocios: llega la hora de resolver problemas que otros dejan de lado por complicados.
Amor: las sombras que puede haber en la relación se disiparán en un encuentro romántico.
Virgo (agosto 23-septiembre 22)
Trabajo y negocios: con un argumento inapelable vencerá ideas de éxito engañoso.
Amor: su actitud segura despertará admiración en alguien atraído por su fuerte encanto.
Libra (septiembre 23-octubre 22)
Trabajo y negocios: la gente con menos capacidad le hará críticas con poca consistencia.
Amor: la intromisión de terceros provocará confusión, pero lo resolverá con carácter.
Escorpio (octubre 23-noviembre 21)
Trabajo y negocios: los problemas serán superados, pero el éxito no llegará; atención.
Amor: cualquier discordia se disipará si permiten que la mutua calidez crezca en la relación.
Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)
Trabajo y negocios: su capacidad para el optimismo atraerá a personas colaboradoras.
Amor: evitará que su pareja caiga en un engaño y esta le responderá de modo inolvidable.
Capricornio (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: su talento no pasará desapercibido; gente influyente lo evaluará bien.
Amor: ante cierta persona ejercerá todo su encanto y surgirá una nueva relación.
Acuario (enero 21-febrero 19)
Trabajo y negocios: la persona menos imaginada se convertirá en su colaborador más eficaz.
Amor: momento para actuar con mucho tacto y alguien que le atrae querrá conocerle.
Piscis (febrero 20-marzo 20)
Trabajo y negocios: tendrá firmes progresos y las mejorías proyectadas comenzarán a cumplirse.
Amor: cierto mal momento se disipará ante el encanto de alguien; posible romance.
Si usted cumple años hoy es una persona incómoda con la rutina y con procedimientos aburridos. Ama la variedad.