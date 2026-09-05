Horóscopo de hoy sábado 5 de septiembre de 2026

Aries (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: los obstáculos serán superados y los proyectos o negocios tendrán crecimiento.

Amor: la relación sufrirá por sus actitudes obstinadas, pero le darán una lección.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: generará entusiasmo al resolver problemas con creatividad y alcanzar metas.

Amor: el poder de su encanto impactará en el entorno y alguien se acercará.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: se le ocurrirá la solución para una situación complicada y las cosas mejorarán.

Amor: la relación fluirá al expresar esos sentimientos que se demora en compartir.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: comprobará que su proyecto es el más elegido para mejorar tareas o negocios.

Amor: una de sus iniciativas será objetada en la pareja, pero hará bien en aceptarlo.

Leo (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: habrá súbito interés por el negocio o proyecto y eso significará que ha trabajado bien.

Amor: su deseo por una relación estable se cumplirá en el momento más inesperado.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: rutina y falta de ideas serán una combinación peligrosa; habrá que renovarse.

Amor: una discusión revelará un viejo conflicto que aún está apenas disimulado.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: llega la hora de hacer frente a problemas que otras personas dejaron.

Amor: habrá críticas en la relación por sus actitudes impulsivas, pero lo pensará.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: su experiencia o trayectoria dará seguridad a los colegas nuevos.

Amor: su encanto no podrá ser pasado por alto en el entorno y alguien le hará una señal.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: cierta propuesta será aceptada para aplicar su gran creatividad.

Amor: su corazón se despojará de todas las dudas y sabrá con quién iniciar un romance.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: el trabajo en equipo se revelará exitoso para alcanzar metas altas.

Amor: la expresión de sentimientos guardados mostrará que la relación le importa mucho.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: se avecinan cambios y alguno será drástico, pero alguien se opondrá.

Amor: algún malentendido generará roces, pero los resolverá si aclara las cosas.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: momento para concluir tareas o iniciar proyectos o cumplir con plazos pactados.

Amor: el poder de su fuerte encanto crecerá y será el centro de todas las miradas.

Si usted cumple años hoy es una persona: simpática y generosa. Le gusta hacer regalos en fechas importantes.