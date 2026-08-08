Vida
Horóscopo de hoy sábado 8 de agosto de 2026
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)
Aries (marzo 21-abril 20)
Trabajo y negocios: las iniciativas impulsivas deberán ser revisadas o traerán problemas innecesarios.
Amor: cierto desencanto le llevará a actuar con indiferencia, pero un gesto le animará.
Tauro (abril 21-mayo 20)
Trabajo y negocios: demoras imprevistas complicarán algún negocio o proyecto, pero este avanzará.
Amor: con esfuerzo, expresará sus temores e inseguridades y la relación comenzará a crecer.
Géminis (mayo 21-junio 21)
Trabajo y negocios: será momento de hacer una pausa y revisar si hay nuevas oportunidades.
Amor: alguna actitud inquietará a su pareja porque le agrada destacar su fuerte encanto.
Cáncer (junio 22-julio 22)
Trabajo y negocios: descubrirá los motivos de una sucesión de errores y remontará un proyecto.
Amor: se apartará de la gente que disfruta de los chismes y solo verá a alguien especial.
Leo (julio 23-agosto 22)
Trabajo y negocios: las circunstancias habituales cambiarán y resultarán favorables para su trabajo.
Amor: su encanto impactará en una persona que cree que no la ha visto ni percibido.
Virgo (agosto 23-septiembre 22)
Trabajo y negocios: frente a los logros de algunos colegas, activará su habilidad y sorprenderá.
Amor: alguien que le despierta cierto entusiasmo querrá acercarse y surgirá un romance.
Libra (septiembre 23-octubre 22)
Trabajo y negocios: le aguarda el éxito económico, pero también algunas críticas.
Amor: con su natural simpatía crecerá su encanto y atraerá a una persona interesante.
Escorpio (octubre 23-noviembre 21)
Trabajo y negocios: alguien se opondrá a su liderazgo, pero no tendrá nada que aportar.
Amor: no valdrá la pena estar pendiente de otros cuando su pareja reclama atención.
Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)
Trabajo y negocios: los ingresos crecerán y surgirán nuevas oportunidades.
Amor: las actitudes caprichosas ya no tendrán lugar en una nueva etapa de la relación.
Capricornio (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: acuerdos y planes se concretarán y habrá señales de prosperidad.
Amor: ya no habrá silencios incómodos en la relación gracias a iniciativas simpáticas.
Acuario (enero 21-febrero 19)
Trabajo y negocios: alguien querrá ejercer un liderazgo para el que no está preparado.
Amor: con buen humor facilitará la convivencia en la relación y la armonía crecerá.
Piscis (febrero 20-marzo 20)
Trabajo y negocios: ensayos o pruebas demorarán el avance de un proyecto nuevo y ambicioso.
Amor: idealizar a la pareja será un problema, pero alguien le hará ver la realidad.
Si usted cumple años hoy es una persona: paciente. Vuelca su profunda interioridad en alguna actividad artística.