Vida
Horóscopo de hoy viernes 11 de septiembre de 2026
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)
Aries (marzo 21-abril 20)
Trabajo y negocios: proyectos estancados o discontinuados tomarán destacada vigencia.
Amor: tendrá agradable equilibrio, disposición para escuchar y un encanto irresistible.
Tauro (abril 21-mayo 20)
Trabajo y negocios: su paciencia será elogiada cuando resuelva fallas provocadas por otra gente.
Amor: las habladurías no serán buena fuente para saber y alterarán la armonía de la pareja.
Géminis (mayo 21-junio 21)
Trabajo y negocios: las condiciones de trabajo mejorarán y el proyecto o negocio crecerá.
Amor: mantener el buen humor será la clave para el entorno e impactará en alguien especial.
Cáncer (junio 22-julio 22)
Trabajo y negocios: ante nuevos desafíos necesitará reunir todo su coraje y responder con certeza.
Amor: alguna traba emocional causará problemas en la pareja, pero será superada.
Leo (julio 23-agosto 22)
Trabajo y negocios: tomará iniciativas ante un entorno indiferente a sus logros y comprobarán su éxito.
Amor: al mostrarse tal como es, liberará los sentimientos más guardados de su pareja.
Virgo (agosto 23-septiembre 22)
Trabajo y negocios: necesitará estar muy atento y dispuesto a tomar riesgos; el éxito llegará.
Amor: el aprecio mutuo facilitará la afinidad romántica con la persona más inesperada.
Libra (septiembre 23-octubre 22)
Trabajo y negocios: los gastos sin control podrían ser un fastidio, pero sabrá evitarlos.
Amor: su capacidad para agradar deslumbrará al entorno y alguien se acercará atraído.
Escorpio (octubre 23-noviembre 21)
Trabajo y negocios: su creatividad estará al máximo para alcanzar las metas esquivas.
Amor: no permitirá que cierta gente opine sobre los aspectos más íntimos de la relación.
Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)
Trabajo y negocios: compartirá ideas con gente confiable y la situación mejorará.
Amor: trabajará las diferencias en la pareja y finalmente descubrirá una dulce armonía.
Capricornio (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: aprovechará una buena oportunidad que producirá el éxito.
Amor: realizará una actividad en común y la calidez mutua estimulará a la pareja.
Acuario (enero 21-febrero 19)
Trabajo y negocios: gente del entorno tendrá acciones poco confiables, pero lo controlará.
Amor: por alguna circunstancia, la pareja se convertirá en el refugio más saludable.
Piscis (febrero 20-marzo 20)
Trabajo y negocios: oportuno iniciar negocios nuevos o poco explorados y será con éxito.
Amor: idealizar rasgos de su pareja le llevará a creer cosas que no se condicen con lo real.
Si usted cumple años hoy es una persona: tranquila, pero acostumbrada a divertirse con personas de su entorno.