Horóscopo de hoy viernes 12 de junio de 2026

Aries (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: un asunto pendiente le dará dolor de cabeza, pero lo resolverá de manera genial.

Amor: momento para renacer con dulces vivencias y mayor calidez en la relación.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: alguna idea o proyecto alterará su mundo, pero sabrá aprovecharlo a su favor.

Amor: recibirá un agasajo inesperado que colmará todas sus expectativas; lo disfrutará.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: su intuición le guiará hacia el éxito, pero gente del entorno no lo logrará.

Amor: no resultará el mejor encuentro con una bella persona, pero la oportunidad llegará.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: liberará el camino de obstáculos que impiden el crecimiento de la actividad.

Amor: una persona estará atraída por su brillante encanto y logrará un cálido encuentro.

Leo (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: sus metas estarán más cerca de lo que cree; con habilidad y suerte lo logrará.

Amor: alguien que le atrae aceptará un puesto en el que estará muy cerca, todos los días.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: momento de cambios dirigidos a mejorar aspectos del negocio.

Amor: la timidez ya no será un problema para acceder a su poder de seducción; alguien lo notará.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: momento ideal para hacer compras y nuevas ventas. Decisión acertada.

Amor: la solidez de la armonía permitirá que los sentimientos se expresen en plenitud.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: dejará atrás algunos altibajos y la actividad comenzará a acelerarse.

Amor: un malentendido lastimará a su pareja, pero la fuerza de la verdad cerrará heridas.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: un proyecto o negocio estancado será la próxima tarea exitosa.

Amor: se hablará de secretos en la pareja y eso no le caerá bien, pero lo comprenderá.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: reflotará un proyecto luego de fracasar y pasará a ser un éxito.

Amor: reiteradas confusiones le harán perder la paciencia, pero querrá dialogar.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: le criticarán alguna actitud, pero los resultados hablarán por sí solos.

Amor: su encanto llamará la atención de algunas personas del entorno, pero una se destacará.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: momento para enfocarse y reunir información para lograr un acierto.

Amor: más gestos y menos palabras acercarán a la persona que será su alma gemela.

si usted cumple años hoy es una persona: muy afectuosa cuando está en pareja. La sensualidad es su amado tesoro.