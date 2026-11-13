Horóscopo de hoy viernes 13 de noviembre de 2026

Aries (21 marzo a 20 abril)

Trabajo y negocios: su capacidad será la clave para hacer avanzar un proyecto de gran potencial.

Amor: querrá dejar de lado un compromiso para concretar un deseado encuentro.

Tauro (21 abril a 20 mayo)

Trabajo y negocios: a medida que se afianza y se maneja con seguridad, todo marchará bien.

Amor: alguien le contará parte de su vida y un secreto; pronto comenzará a enamorarse.

Géminis (21 mayo a 20 junio)

Trabajo y negocios: tareas en crecimiento le llevarán a convocar a colegas experimentados.

Amor: momento agradable en la pareja en el que los aspectos positivos aumentarán.

Cáncer (21 junio a 20 julio)

Trabajo y negocios: una diferencia de criterio generará discusiones, pero su argumento vencerá.

Amor: surgirán circunstancias favorables para encontrarse con la persona que anhela.

Leo (21 julio a 20 agosto)

Trabajo y negocios: un asunto pendiente amenaza con convertirse en un problema, pero lo resolverá.

Amor: dulces vivencias reforzarán la relación e indicarán que se avecina otra etapa.

Virgo (21 agosto a 20 septiembre)

Trabajo y negocios: cierto entorno trabará los negocios o proyectos por exigencias excesivas.

Amor: un cambio sugerido a su pareja provocará sorpresa, pero aumentará el encanto.

Libra (21 septiembre a 20 octubre)

Trabajo y negocios: fallas de comunicación alterarán el rumbo, pero tomará iniciativas.

Amor: una expareja deambula con cierto misterio en su entorno; momento para estar alerta.

Escorpio (21 octubre a 20 noviembre)

Trabajo y negocios: insistirá con un proyecto que otros apartaron y tendrá razón.

Amor: reconocerá a la persona que enciende la calidez y con la que construirá una relación.

Sagitario (21 noviembre a 20 diciembre)

Trabajo y negocios: las dificultades le templarán el carácter y las resolverá con precisión.

Amor: su encanto impactará en alguien que cree distante o inaccesible; posible romance.

Capricornio (21 diciembre a 20 enero)

Trabajo y negocios: no verá bien que alguien tome atajos para alcanzar ciertas metas.

Amor: su encanto generará que alguien tome iniciativas audaces para concretar una cita.

Acuario (21 enero a 19 febrero)

Trabajo y negocios: iniciará un negocio o proyecto novedoso que atraerá a gente interesada.

Amor: reprochará que hay decisiones que no se toman y son urgentes y necesarias.

Piscis (20 febrero a 20 marzo)

Trabajo y negocios: no es momento de escuchar las habladurías, sino de actuar; todo mejorará.

Amor: un romance se iniciará si genera el ambiente más propicio y se anima a hablar.

Si cumple años hoy usted es una persona: siempre dispuesta a intervenir con firmeza en conflictos de los demás.